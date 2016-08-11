Assange elçilikte ifade verecek

Wikileaks platformunun kurucusu Julian Assange'ın İsveçli savcılar tarafından
"önümüzdeki haftalarda" sorgulanacağı bildirildi. Ekvador Dışişleri
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Assange'ın Ekvador'un Londra
Büyükelçiliği binasında İsveçli savcılara ifade vermesi için bir tarih
belirleniyor.
Kadınlar Assange hakkında şikayetçi oldu
Assange Haziran 2012'den bu yana elçilik binasında yaşıyor. Her şey iki kadının
2010 yılının Ağustos ayında Stockholm'de bir karakola giderek Assange
hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Kadınlar ifadelerinde Assange
ile birbirlerinin varlıklarından habersiz olarak cinsel birliktelik yaşadıklarını
anlattılar. Bu nedenle Assange'ın kendilerine AIDS bulaştırmadığından emin
olmak istediklerini belirten kadınlar, Assange'a HIV testi uygulanmasını talep
ettiler.
Tecavüz ve cinsel taciz suçlaması
Bunun üzerine Assange hakkında İsveç'te "Tecavüz ve cinsel taciz"
suçlamalarıyla yasal işlem başlatıldı. Dava savcılığa intikal etti. Dosyayı
inceleyen Stockholm Savcılığı bir suç işlenmediğine kanaat getirip dosyayı
kapattı. Ama kısa bir süre sonra Göteborg Savcılığı dosyayı raftan indirerek,
yeniden incelenmesine karar verdi.
ABD'ye iadesinden korkuyor
İnceleme hâlâ tamamlanamadı. Şu ana kadar da dava açılmadı. Assange
hakkındaki yakalama kararı aslında İsveç'e iade edilmesi için çıkarıldı. İsveç
makamları hakkındaki suçlamadan dolayı Assange'ın ifadesine başvurmak
istiyor. Ama İsveç Assange'ı ABD'ye iade etmeme garantisi vermiyor. ABD'ye
iade edilmesi demek ise ABD'de ciddi sıkıntılar yaşayacağı anlamına geliyor.
Wikileaks 2010'da Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili belgeler ve
büyükelçiliklerin değişik ülkelerle ilgili özel notlarını ifşa etmişti.
Assange: Siyasi komplo
Julian Assange, İsveç'e iade edilirse ABD'ye gönderilmekten korktuğu için
Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Assange'ın siyasi iltica talebi
Ekvador tarafından kabul edilmiş, ancak Büyükelçiliği kuşatma altında tutan
İngiliz polisi Assange'ın buradan çıkışına izin vermemişti. İsveç yasalarına göre
cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan Assange kendisine siyasi bir komplo
kurulduğunu savunuyor ve hakkındaki suçlamaları reddediyor.