Assange elçilikte ifade verecek

Wikileaks platformunun kurucusu Julian Assange'ın İsveçli savcılar tarafından

"önümüzdeki haftalarda" sorgulanacağı bildirildi. Ekvador Dışişleri

Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Assange'ın Ekvador'un Londra

Büyükelçiliği binasında İsveçli savcılara ifade vermesi için bir tarih

belirleniyor.

Kadınlar Assange hakkında şikayetçi oldu

Assange Haziran 2012'den bu yana elçilik binasında yaşıyor. Her şey iki kadının

2010 yılının Ağustos ayında Stockholm'de bir karakola giderek Assange

hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başladı. Kadınlar ifadelerinde Assange

ile birbirlerinin varlıklarından habersiz olarak cinsel birliktelik yaşadıklarını

anlattılar. Bu nedenle Assange'ın kendilerine AIDS bulaştırmadığından emin

olmak istediklerini belirten kadınlar, Assange'a HIV testi uygulanmasını talep

ettiler.

Tecavüz ve cinsel taciz suçlaması

Bunun üzerine Assange hakkında İsveç'te "Tecavüz ve cinsel taciz"

suçlamalarıyla yasal işlem başlatıldı. Dava savcılığa intikal etti. Dosyayı

inceleyen Stockholm Savcılığı bir suç işlenmediğine kanaat getirip dosyayı

kapattı. Ama kısa bir süre sonra Göteborg Savcılığı dosyayı raftan indirerek,

yeniden incelenmesine karar verdi.

ABD'ye iadesinden korkuyor

İnceleme hâlâ tamamlanamadı. Şu ana kadar da dava açılmadı. Assange

hakkındaki yakalama kararı aslında İsveç'e iade edilmesi için çıkarıldı. İsveç

makamları hakkındaki suçlamadan dolayı Assange'ın ifadesine başvurmak

istiyor. Ama İsveç Assange'ı ABD'ye iade etmeme garantisi vermiyor. ABD'ye

iade edilmesi demek ise ABD'de ciddi sıkıntılar yaşayacağı anlamına geliyor.

Wikileaks 2010'da Irak ve Afganistan savaşlarıyla ilgili belgeler ve

büyükelçiliklerin değişik ülkelerle ilgili özel notlarını ifşa etmişti.

Assange: Siyasi komplo

Julian Assange, İsveç'e iade edilirse ABD'ye gönderilmekten korktuğu için

Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Assange'ın siyasi iltica talebi

Ekvador tarafından kabul edilmiş, ancak Büyükelçiliği kuşatma altında tutan

İngiliz polisi Assange'ın buradan çıkışına izin vermemişti. İsveç yasalarına göre

cinsel taciz ve tecavüzle suçlanan Assange kendisine siyasi bir komplo

kurulduğunu savunuyor ve hakkındaki suçlamaları reddediyor.

