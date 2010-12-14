-ASSANGE BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKIYOR LONDRA (A.A) - 14.12.2010 - Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın, bugün İngiliz Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine çıkarılması bekleniyor. Londra'da geçen hafta gözaltına alınan Assange, hemen ardından Westminster Asliye Hukuk Mahkemesine çıkarılmıştı. Mahkeme Assange'ın kefaletle serbest bırakılması talebini reddetmiş, gözaltı durumunun devamına karar vermişti. Assange yaklaşık bir haftadır Londra'daki Wandsworth Cezaevinde tutuluyor. Bugün TSİ 16.00 gibi yapılacak duruşmada Assange'ın tekrar kefaletle serbest bırakılmasının talep edilmesi bekleniyor. Guardian gazetesi, bugünkü duruşmada Assange'ın kefaletle serbest bırakılmasına karar verilse bile, Wikileaks'in kurucusunun gözaltı durumunun devam edebileceğini aktardı. Gazete, İsveç tarafını temsil eden Kraliyet Ceza yetkililerinin mahkemenin olası kefaletle serbest bırakılma kararına itiraz edebileceğini ve kararı temyiz mahkemesine taşıyabileceğini yazdı. Temyiz duruşmasının 48 saat içinde yapılması gerektiği belirtilen haberde, bu süre içinde Assange'ın gözaltı durumunun devam edeceğine dikkati çekildi. Wikileaks'in kurucusu bugünkü duruşmada, ifade özgürlüğü konularında uzman avukat Geoffrey Robertson tarafından temsil edilecek. Assange kurucusu olduğu Wikileaks'ın yayımladığı gizli belgeler nedeniyle yargılanmıyor. İsveç, Assange'ı iki kadına tecavüz etmekle suçluyor ve iadesini talep ediyor. Assange ise iddiaları reddediyor ve İsveç'e iadesini önlemek için mücadele edeceğini söylüyor. Bu arada, mahkeme önünde Assange'ın serbest bırakılması için protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.