'Asrın Projesi'nde bir adım daha atıldı

Türkiye'den KKTC'ye deniz altından borularla yılda 75 milyon metreküp taşınacak suyun depolanacağı Geçitköy Barajı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Türkiye'den KKTC'ye su getirilmesini öngören projenin Kıbrıs Rum kesimine de önemli mesajlar verdiğini belirterek, "Kıbrıs Rum kesimi her ne kadar kendini Türkiye'den uzak görse de doğal komşusunun Türkiye olduğu bu proje tarafından bir kez daha hatırlatılmaktadır" dedi.

Türkiye'den KKTC'ye deniz altından borularla yılda 75 milyon metreküp taşınacak suyun depolanacağı Geçitköy Barajı'nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

7 Mart 2014'te tamamlanması hedeflenen Türkiye'den su aktarma projesinde, depolama amacıyla kullanılacak Geçitköy Barajı'nın temel atma töreninde, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu birer konuşma yaptı.

Atalay, temel atma törenindeki konuşmasında, bugünün Kıbrıs Türkü için bayram olduğunu ifade ederek, "Gerçekten bayram, bayramınızı kutluyorum. Kıbrıs Türkünün özgürlük mücadelesinin önemli bir aşamadan geçtiği bu günlerde böyle bir yatırımın temelini atıyor olmaktan da ayrıca onur duyuyorum" dedi.

Projenin Kıbrıs Türkleri ile anavatan arasında var olan bağı perçinlediğini vurgulayan Atalay, şunları söyledi: "Buradan Kıbrıs Rum kesimine de önemli mesajlar çıkmaktadır. Kıbrıs Rum kesimi her ne kadar kendini Türkiye'den uzak görse de doğal komşusunun Türkiye olduğu bu proje tarafından bir kez daha hatırlatılmaktadır. Kıbrıs Rum kesimi artık adada Kıbrıs Türkünün varlığını ortadan kaldırarak bir gelecek tasarlamak yerine, ayaklarını yere basarak, Türkiye ile ekonomik ilişkilerini geliştirmiş Kıbrıs Türkleriyle ortak yönettikleri federal bir devletin kendilerinin çıkarına olacağını da görmeliler. O zaman, adanın etrafındaki doğal imkanlardan da daha etkin bir şekilde yararlanacaklardır."

Kimler katıldı?

Temel atma törenine, KKTC Meclis Başkanı Hasan Bozer, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Adem Huduti, bakanlar, siyasi parti liderleri ve kurum kuruluş temsilcileri de katıldı.

Törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'den Kıbrıs'a getirilecek su ve elektrik enerjisinin Kıbrıs Adası için bulunmaz bir nimet olacağını belirterek, "Bunun kıymeti iyi bilinmeli ve Rum komşularımız artık bize ve Anavatan Türkiye'ye dostça yaklaşmalıdır. Yani bu proje aynı zamanda bir barış projesidir, bu su aynı zamanda bir barış suyudur. Eğer kıymeti ve anlamı bilinirse" dedi.

KKTC Başbakanı İrsen Küçük ise, Türkiye'den deniz altından borularla getirilecek suyun depolanacağı Geçiköy Barajı'nın temelinin atılmasıyla bayram yaşadıklarını belirterek, "Suyun gelişi ikinci bayram olacak" dedi.

Gecitköy Barajı

Tamamlandığında 26,5 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip olacak Geçitköy Barajı, Türkiye'de Anamur Dragon Çayı üzerinde inşasına başlanan 130,5 milyon metreküp depolama hacimli Alaköprü Barajı'ndan, borularla KKTC'ye taşınacak yıllık 75 milyon metreküp suyun depolanması için kullanılacak.

Yılda aktarılacak olan 75 milyon metreküp suyun 38 milyon metreküpü arıtıldıktan sonra içme ve kullanım amacıyla, geriye kalan 37 milyon metreküp su da Güzelyurt bölgesindeki narenciye bahçeleri de dahil tarımsal faaliyetlerde kullanılacak.