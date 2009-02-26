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Kültür-Sanat

Asrın müzayedesinden rekor gelir elde edildi

Yves Saint Laurent ve Pierre Berge'nin sanat koleksiyonunun satışından toplam 373,5 milyon Euro gelir elde edildiği açıklandı.

26 Şubat 2009 02:00

Dünyaca ünlü İngiliz Christie's Müzayede Evi'nin düzenlediği, Yves Saint Laurent ve ortağı Pierre Berge'nin ünlü sanat koleksiyonunun satışından toplam 373,5 milyon Euro gelir elde edildiği açıklandı. 

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Christie's Müzayede Evi'nin Başkan Yardımcısı Francois de Ricqules, dün akşamki müzayedede toplam 373,5 milyon Euroluk gelir elde edildiğini belirtirken, 78 yaşındaki Berge de, çok mutlu olduğunu ifade etti.

Çin yönetimi ise 50 yıllık koleksiyonun satışıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Çin'den yapılan açıklamada, satışın ''meşru olmadığı'' belirtilirken, Christie's Müzayede Evi'nin ''Çin'den çalınan antika 2 bronz çeşme başının satışının sonuçlarına katlanacağı'' ifade edildi.

Çinli bir Vakıf, Christie's Müzayede Evi'nin düzenlediği müzayedede antika 2 bronz çeşme başının satışının engellenmesi için başvurusunda bulunmuş, ancak Paris Mahkemesi başvuruyu reddetmişti.

Vakıf, 1860 yılındaki savaşta, İngiliz ve Fransız askerlerin, Kral Sarayı'ndan bu tarihi eserleri yağmaladığı gerekçesiyle satışın engellenmesini istemişti.

Dünyanın dört bir yanından gelen zengin antika meraklılarının büyük ilgi gösterdiği ''yüzyılın müzayedesi''nin ilk gününde, ilk olarak ünlü İtalyan ressam Edgar Degas'ın bir manzara tablosu 380 bin Euro'dan telefonla alıcı bulmuştu.

Berge, koleksiyondaki, 50 yıl boyunca biriktirilen, aralarında Picasso ve Matisse gibi ünlü ressamların tablolarının da yer aldığı yaklaşık 730 eserden elde edilen gelirle AIDS ile savaş için gerekli araştırmayı yapacak yeni bir vakıf kurmaya karar vermişti.

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