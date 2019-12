'Asrın müzayedesi' rekor kırdı

Pierre Berge'nin 50 yıl boyunca topladığı eserlerin satıldığı müzayedede en yüksek teklif 32 milyon Euro’yla Matisse'nin 'Cuckoos on a blue and pink carpet' adlı tablosuna verildi



Ünlü modacı Yves Saint-Laurent ve sevgilisi, iş adamı Pierre Berge’nin elli yıl boyunca biriktirdikleri zengin sanat koleksiyonunun Christie’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen satışta beklendiği gibi rekor kırıldı. Yarın da sürecek olan müzayedenin ilk akşamında toplam 206 milyon Euro’luk satış gerçekleştirildi. Bu şimdiye kadar yapılmış en yüksek meblağlı özel müzayede. Elde edilecek gelirle AIDS araştırmaları yapacak yeni bir vakıf kurmayı planlayan Berger, "Yves çok mutlu olmuştur diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.



Yüzlerce alıcının, müzayedenin yapıldığı Grand Palais sergi salonunda buluştuğu gecede en büyük teklifse bir Matisse tablosuna gitti. 'Cuckoos on a blue and pink carpet' adlı tablo, müzayede evinin eser için önceden yaptığı tahmini satış fiyatı olan 18 milyon Euro’yu katlayarak, rekor kırdı ve 32 milyon Euro’a (Yaklaşık 68.8 milyon TL) satıldı. Öte yandan fiyat konusunda daha yüksek tahminlere sahip olan Pablo Picasso'nun 'Musical Instruments on a Table' adlı resminde tahminler tutmadı. Teklifler 25 milyon Euro’nun altında kalınca, eser satılmadı. Berge ise, "Şimdi bu resmi saklayabileceğim için mutluyum" diye konuştu.



Müzayede salonunu dolduran potansiyel alıcılar, açık arttırmanın kendisine takılan 'Yüzyılın satışı' ismini hak ettiği kanısındaydı. Satış için Tokyo'dan gelen ve Manet ile Klee'nin eserlerini koleksiyonuna katmayı planlayan Misako Takaku, etkinliği 'rüya gibi' diye yorumlarken, Alman bir expert olan Tina Japp, "New York'ta herkes bu satıştan bahsediyor. Amerikalılar bu aralar kriz nedeniyle bir yere gitmiyor ama buraya geldiler" diye konuştu. Öte yandan Paris Mahkemesi, Çinli bir vakfın, antika iki bronz çeşme başının satışının engellenmesi için yaptığı başvuruyu, müzayede başlamadan çok kısa bir süre önce reddetti. Vakıf, 1860'taki savaşta, İngiliz ve Fransız askerlerin, Kral Sarayı’ndan bu tarihi eserleri yağmaladıkları gerekçesiyle, satışın engellenmesini istemişti