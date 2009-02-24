'Asrın müzayedesi' Paris'te

Paris Mahkemesi, Çinli bir vakfın, antika 2 bronz çeşme başının satışının engellenmesi için yaptığı başvuruyu, müzayede başlamadan çok kısa bir süre önce reddetti.Vakıf, 1860 yılındaki savaşta, İngiliz ve Fransız askerlerin, Kral Sarayı'ndan bu tarihi eserleri yağmaladıkları gerekçesiyle, satışın engellenmesini istemişti.Dünyanın dört bir yanından gelen zengin antika meraklılarının büyük ilgi gösterdiği müzayedede, ilk olarak ünlü İtalyan ressam Edgar Degas'ın bir manzara tablosu 380 bin Euro'dan telefonla alıcı buldu.Yves Saint Laurent'in aynı zamanda hayat arkadaşı olan Pierre Berge ile birlikte Paris'te yaşadığı 2 apartmanda toplanan parçalar, dünya sanat piyasasındaki en özel ve en önemli eserleri oluşturuyor.Koleksiyondaki, 50 yıl boyunca biriktirilen, aralarında Picasso ve Matisse gibi ünlü ressamların tablolarının da yer aldığı yaklaşık 730 eserden en az 300 milyon Euro gelir elde edilmesi bekleniyor. Bu rakamın 500 milyon Euro'ya dek çıkabileceği tahmin ediliyor.Satışa sunulan koleksiyon, günümüzdeki en görkemli özel koleksiyonlardan biri olma özelliğini taşıyor. Modern sanat, art deco, Avrupa mobilya stili, türlü sanat eserleri ve 19. yüzyıl resimlerini içeren koleksiyon, Fransız zevk ve kalite dünyasının en mükemmel örneği olarak değerlendiriliyor.Bir süre önce ölen Yves Saint Laurent, koleksiyondaki payını Pierre Berge-Yves Saint Laurent Vakfı'na bağışlamıştı.Pierre Berge de daha sonra bu çok nadide koleksiyonu satışa sunarak sağlanan gelirle AIDS ile savaş için gerekli araştırmayı yapacak yepyeni bir vakıf kurmaya karar vermişti.Müzayede öncesi, hafta sonunda halka açılan koleksiyonu yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etmişti.