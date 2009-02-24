'Asrın müzayedesi' başlıyor

Dünyaca ünlü İngiliz Christie's müzayede evi, Yves Saint Laurent ve ortağı Pierre Berge'nin koleksiyonunun satışına Paris'te başlıyor.



Paris'in tarihi ''Grand Palais'' salonlarında üç gün sürecek satışlar, konuyla ilgili uzmanlar tarafından ''asrın müzayedesi'' olarak tanımlanıyor.



Yves Saint Laurent'in aynı zamanda hayat arkadaşı olan Pierre Berge ile birlikte Paris'te yaşadığı iki apartmanda toplanan parçalar, dünya sanat piyasasındaki en özel ve en önemli eserleri oluşturuyor.



Koleksiyonun 50 yıl boyunca biriktirilen, aralarında Picasso ve Matisse gibi ünlü ressamların tablolarının da yer aldığı yaklaşık 700 eserden en az 300 milyon Euro gelir elde edilmesi bekleniyor.



Satışa sunulan koleksiyon, günümüzdeki en görkemli özel koleksiyonlardan biri olma özelliğini taşıyor. Modern sanat, art deco, Avrupa mobilya stili, çeşitli sanat eserleri ve 19. yüzyıl resimlerini içeren koleksiyon, Fransız zevk ve kalite dünyasının en mükemmel örneği olarak değerlendiriliyor.



Bir süre önce ölen Yves Saint Laurent, koleksiyondaki payını Pierre Berge-Yves Saint Laurent Vakfına bağışlamıştı.



Pierre Berge de daha sonra bu çok nadide koleksiyonu satışa sunarak sağlanan gelirle AIDS ile savaş için gerekli araştırmayı yapacak yepyeni bir vakıf kurmaya karar vermişti.



Müzayede öncesi, hafta sonunda halka açılan koleksiyonu yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etmişti.

