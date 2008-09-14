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Bilim / Teknoloji

Asrın deneyi Türkiye'de tartışılacak

CERN'de yapılan 'Büyük Patlama' koşullarının araştırıldığı deneye katılan bilim adamları Türkiye'ye geliyor

14 Eylül 2008 03:00

Türkiye, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'ndeki (CERN) "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı" (LHC) deneylerinde çalışan çeşitli ülke araştırmacılarının katılacağı "Enabling Grids For E-SciencE-EGEE" Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye, Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'ndeki (CERN) "Büyük Hadron Çarpıştırıcısı" (LHC) deneylerinde çalışan çeşitli ülke araştırmacılarının katılacağı "Enabling Grids For E-SciencE-EGEE" Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Program Projesi EGEE-III (Enabling Grids for E-sciencE) kapsamında her yıl farklı bir ülkede düzenlenen EGEE Konferansı bu yıl EGEE'08 adıyla 22-26 Eylül 2008 tarihlerinde İstanbul'da, Harbiye Askeri Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

EGEE-III projesi, Avrupa'daki pek çok bilgisayarın ortak kullanımını sağlayan "Grid" teknolojisinin alt yapılarını birbirine bağlıyor. Dünyanın pek çok yerinden yaklaşık 600 kişinin katılacağı EGEE'08'e CERN LHC deneyleri kapsamında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar da katılacak.

Bilim tarihinin en kapsamlı ve en geniş katılımlı deneyi olarak dikkat çeken LHC deneyiyle ilgili özel oturumların da yapılacağı konferansa projenin Türk ortağı TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ev sahipliği yapacak.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, dünyadan 53 ülkenin katılımı ile oluşturulmuş EGEE grid altyapısı kapsamındaki devasa bilgisayar kaynakları, dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı CERN bünyesinde yürütülen ATLAS, CMS gibi deneylerin bilimsel hesaplamalarına ve ortaya çıkan deney verilerinin katılımcı onlarca enstitü ile paylaşımına olanak tanıyor.

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