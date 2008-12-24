Aspirini kendiniz üretin!

Araştırmacılar, insanların meyve ve sebze tüketerek kendi aspirinlerini üretebileceği gerçeğini su yüzüne çıkardılar.



Yapılan yeni araştırmaya göre, aspirinin acı ve ateşi hafifletmedeki etkisinden sorumlu olan salisilik asidin (SA) isimli maddenin, vücudumuzda yeni bir düzenleyici sınıfında ilk olacağı belirtiliyor. Britanya Ulusal Sağlık Servisi (NHS)'nden Gwendoline Baxter ve meslektaşları, aspirin içmemiş insanların kanındaki salisilik asidin nasıl var olduğunu tartışıyorlar.



Zaman'da yayımlanan habere göre; araştırmada, kanlarında daha yüksek seviyede salisilik asit bulunan vejetaryenler ile düşük dozda aspirin alanlar karşılaştırıldı. Salisilik asit, meyve ve sebzelerde bulunan doğal bir madde olduğundan dolayı, bulgular vejetaryenlerin kanında bulunan asidin de yedikleri yiyeceklerden geldiğini gösteriyor.



Zirai ve Gıda Kimyası Dergisi'nde yayınlanan araştırmanın amacı, insanlarda ve hayvanlarda bulunan salisilik asitin sadece sebze ve meyve tüketiminden mi meydana geldiğini ortaya çıkarmak ya da ateşle ve hastalıkla savaşmak için doğal bir ajan gibi insanların kendi salisilik asitlerini üretip üretmediklerini belirlemek olduğu açıklandı.

