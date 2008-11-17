Aspirin prostata iyi geliyor



Şeker hastalarına aspirin uyarısı



Aspirin kansere de iyi geldi!

Nashville kentindeki Vanderbilt Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1277 deneğin prostatlarının durumuna baktı. Deneklerin yaklaşık yüzde 46'sının çoğunlukla aspirin olmak üzere NSAID ilaçları aldıkları belirtildi.Araştırmacılar, yaş, ırk, ailedeki prostat kanseri, obezite ve prostatın büyüklüğü ve kanser riskine bağımsız etkileri bulunan diğer değişkenleri de göz önünde bulundurarak, aspirin kullanımının PSA düzeyini belirgin biçimde düşürdüğünü gördü.Araştırmada, aspirin alan erkeklerde PSA seviyesinin aspirin almayanlara oranla yüzde 9 düşük olduğu belirlendi.Erkeklerde prostat kanseri olasılığını gözlemlemek için kullanılan PSA testinde, kandaki PSA düzeyinin yüksek çıkması prostat kanseri riskinin yüksek olduğunu gösterirken, yüksek PSA seviyesi prostat organının kanser olmadan da büyümesi anlamına geliyor.Araştırmadaki bulgular, Amerikan Kanser Araştırmaları Vakfı'nın 7. Yıllık Uluslararası Konferansı’nda da sunulacak.