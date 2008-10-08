Aspirin kansere de iyi geldi!

Meme kanserinin panzehiri emzirme

Meme kanserinde ağrısız teşhis dönemi

Ağrı kesiciler ve meme kanseri konusunda yeniden gözden geçirilen bilimsel çalışmaların ışığı altında bu ilaçların düzenli kullanımının bu hastalığın oluşma ihtimalini yüzde 21 oranında azalttığı belirtildi.Bilim insanları bu çerçevede, 5 ülkedeki 2.7 milyondan fazla kadınla yapılan 38 araştırmayı gözden geçirdi. Sonuçlar, düzenli ağrı kesici kullanan kadınların bu hastalığa yakalanma ihtimalinin düşük olduğunu gösterdi.İlaçlarla ilgili tek tek yapılan analizlerde ise aspirin kullanımının bu riski yüzde 13 oranında, ibuprofenin de yüzde 21'e kadar azaltabileceği görüldü.Önceki çalışmalarda da ağrı kesicilerle meme kanseri arasındaki bağlantı araştırılmış, ancak sonuçlar çelişkili çıkmıştı.Ancak bilim insanları, başka deneylerle yeni bulgular kanıtlanıncaya kadar bu ilaçların meme kanserinin önlenmesi için rutin kullanılmasını önermiyor.Doktorlar ayrıca, aspirinin çok sık kullanılmasının, aralarında mide kanamasının da bulunduğu ciddi yan etkilerinin olabileceği uyarısında bulunuyor.