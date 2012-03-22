Aspirin kansere çare olabilir mi?

T24 - Oxford uzmanları kapsamlı bir araştırmayla, yeni bir Aspirin mucizesini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, her gün az dozda Aspirin, kanseri hem önlüyor hem de varsa, kanserli hücrelerin yayılmasını engelleyebiliyor.

Hürriyet'in haberine göre, İngiltere’de Oxford Üniversitesi bilim insanları, kalp hastalıklarına karşı Aspirin tedavisini araştırırken, başka ilginç ve umut verici bir sonuçla karşılaştılar. Araştırmaya katılan tam 77 bin hastanın verileri incelendiğinde, her gün düşük dozda Aspirin kullananlarda kanserden ölüm ve kansere yakalanma risklerinin önemli ölçüde azaldığı saptandı. Araştırmaya göre, üç yıl boyunca, günde 75 ila 300 miligram Aspirin alınması, kanser vakalarını dörtte bir azaltıyor. Ayrıca Aspirin, kanser oluşumu riskini azaltmakla kalmıyor, kanserin vücuda yayılmasını da önleyebiliyor. Aspirin dozu beş yıllık kullanım boyunca 300 miligramdan fazla olduğunda, kanserden ölüm riski yüzde 15 azalıyor. Kullanım süresi beş yılın üzerine çıktığında, risk yüzde 37 azalıyor.

Metastas riski azalıyor

Ayrıca, Aspirin kullananlarda, 6.5 yıl sonra kanserin metastas yapma riskinin de yüzde 36 daha düşük olduğu görüldü. Özellikle bağırsak gibi lokal kanserlerde bu risk yüzde 74’e kadar geriliyor. Ayrıca günlük Aspirin kullanan kanser hastalarında, lösemi gibi kan kanserleri dışında tümörle bağlantılı kanserden ölüm yüzde 35 azalıyor.

Üçüncü bir araştırma ise düzenli Aspirin kullanımının bağırsak, yemek borusu ve meme kanseri gibi hastalıklara yakalanma olasılığını da azalttığı belirlendi. Aspirin uzun yıllardır ağrı kesici ve iltihap sökücü olarak kullanılıyor. Düşük doz, yani 75 miligram aspirin, kalp krizini önlemek amacıyla kalp hastası olan kişilere tavsiye ediliyor. Ancak sağlıklı kişilere faydaları hâlâ çok bilinmiyor. Aspirin, nadiren olsa da ölümcül iç kanamaya yol açabiliyor.

Midyede, buğdayda kanser riski

ABD’de yapılan bir araştırmada; tahıl, patates, bazı sebzeler ile kabuklu deniz ürünlerinde de bulunan, ağır metal kadmiyumun meme kanserine yakalanma riskini önemli oranda artırdığı saptandı. Amerikan Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından 55 bin 987 kadının yeme alışkanlıkları incelendi. Kadmiyumu beslenme yoluyla yüksek oranda alan katılımcıların meme kanserine yakalanma olasılığının, daha düşük düzeyde kadmiyum alan kadınlara göre yüzde 21 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar “Hiç kimseye bu ürünleri tüketmeyi bırakmalarını tavsiye etmiyorum. Ancak gıdalardaki kadmiyum içeriğine dikkat edilerek bir yarar-zarar analizi yapmak gerekiyor” diyor.