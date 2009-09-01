Aspirin kalbe zarar veriyor

Kalp krizine karşı her gün içilen aspirinin yarardan çok zarar verdiği kanıtlandı.

Daily Mail, İngiliz bilim adamları tarafından yapılan bir araştırmanın, günlük aspirin kullanımının, inme ve kalp krizine etkisi olmamakla beraber iç kanama riskini iki kat arttırdığı ortaya koyduğunu yazdı.

Edinburgh Üniversitesi’nde görevli bilim adamları, 3 bin 350 orta yaş erkek ve kadınlara deney amacıyla her gün düşük dozda Aspirin ve ‘Placebo' (ilaçmış gibi verilen fonksiyonsuz madde) verdiğini yazan gazete, ayak bileği kan basıncı testleri yapılan deneklerin, ayaklarındaki atardamarlarda kireçlenme olduğu gözlendiğini kaydetti.