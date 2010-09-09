Aspirin her derde deva

T24- Geçtiğimiz ay Mayo Clinic araştırmacıları prostat kanserine karşı savaşta aspirinin yararlarını ortaya çıkaran bir araştırmaya imza attı. Sadece bu da değil, birçok farklı tıp branşı aspirinin nimetlerinden değişik şekillerde faydalanıyor. Bu mucizevî ilaçtan maksimum seviyede yararlanmak için okumaya devam edin.



Fayda 1: Tansiyonu düşürür

Eğer patronunuzdan yediğiniz fırça tansiyonunuzu artırırsa, çekmecenizdeki aspirine sarılabilirsiniz. İspanya’da yapılan bir araştırmaya göre her gün 100 mg aspirin almak tansiyonu yüzde 6 oranında düşürüyor. Ancak bunun için aspirini sabah saatlerinde almak şart. Her sabah bir aspirin, tansiyon hastalarına da öneriliyor.

Fayda 2: Kaşıntıya son verir

Cilt doktoru Vail Raise: “Birkaç tableti toz haline getirip suyla karıştırdığınız zaman sinek ısırığı ya da alerji yüzünden rahatsız olan bölgeye uygulayarak kaşıntınızı azaltabilirsiniz.” diyor.



Fayda 3: Kalp krizinden korur

ABD’de yapılan bir araştırma günde 75 mg aspirin alan birinin kalp krizine yakalanma riskini yüzde 30 oranında azaltabileceğini buldu. Eğer stres, sigara, yüksek kolesterol gibi sorunlarınız varsa, aspirin almaya başlasanız iyi olur.



Fayda 4: Nasırları yok eder

Bazı kadınlar nasırlı elleri seksi bulurlar, taa ki onlara dokunana kadar. Eğer nasırlı elleriniz varsa, biriyle birlikte olmadan birkaç saat evvel beş-altı aspirini toz haline getirip bir kaşık su ya da limonla karıştırın ve nasırlı bölgeye sürün. Cilt uzmanı Suzanne Levine: “Aspirindeki asitler nasırlı bölgenizi yumuşatacaktır.” diyor.



Fayda 5: Uçukları engeller

Sosyal ve cinsel hayatınızın düşmanı olan uçuklarla savaşırken de aspirin yanınızda… Macaristan’daki Semmelweis Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmanın gösterdiğine göre, günde 125 mg aspirin alanlarda uçuğun kaybolma süresi sekiz günden beş güne iniyor. Araştırmanın başyazarı Prof. Dr. Istvan Karandi: “Aspirin uçuk bölgesindeki iltihaplanmayı durdurarak uçuğun daha çabuk geçmesini sağlar.” diyor.



Fayda 6: Siğilleri yok eder

İşte aspirinin dış görünümünüze katkı sağlayan bir özelliği daha… Bir aspirin tabletini toz haline getirin ve siğilli bölgenize uygulayın ve üzerini ufak bir yara bandıyla kapayın. Washington Üniversitesi’nden Mervyn Elegart: “Bunu üç gece yaparsanız, aspirin tozu siğili ortadan kaldırır.” diyor.



Fayda 7: Felce karşı korur

Eğer kanınızda pıhtılar oluşmazsa, felç de geçirmezsiniz. British Medical Journal’da yayımlanan bir araştırma, her gün aspirin alanların felç geçirme ihtimallerinin yüzde 25 oranında azaldığını saptamış. Dr. Baron: “Aspirin, felce karşı önlemler arasında şu ana kadar tıbbın keşfettiği en iyi çarelerden

biridir.” diyor.