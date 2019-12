Aspirin de zarar verebilir

T24 - İskoçya’nın Edinburgh Üniversitesi’nin yeni araştırması, her daim el altında bulundurulan ve pek çok rahatsızlığa iyi gelip kalbi koruduğu düşünülen aspirinin aslında insan sağlığına zarar verebileceğini ortaya koydu. Buna göre her gün aspirin kullanan sağlıklı insanlarda iç kanama riski iki katına çıkıyor. Ayrıca ilacın kalp hastalıklarını önlemek adına gözle görülür bir etkisi bulunmuyor.



Üniversitenin sekiz yıl süren geniş çaplı araştırması kapsamında, bacak arterlerinde problemi olan 3 bin 350 kişi incelendi. Her gün birer aspirin alan 34 kişinin yaşadıkları kanamalar nedeniyle hastanelik olduğu, aspirin yerine “plasebo” verilen gruptaysa bu sayının 20 olduğu görüldü. Tüm bu vakaların yanı sıra, aspirin alan 14 denekte mide ülserinin başlaması da, uzmanların endişelerini artırdı.





‘Risk daha büyük’



ABD’nin Harvard Üniversitesi’nin geçen ay yayımlanan araştırmasına göre, aspirin meme kanserinden koruyor. Newcastle Üniversitesi’ne göre bağırsak, Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü’ne göre mide kanserinden, Yale Üniversitesi’ne göreyse karaciğer tahribatından aspirin yardımıyla korunmak mümkün. Peki hangi araştırmaya inanmak gerekiyor? “Bilim Hakkında Sağduyu” (Sense About Science) derneği için çalışan Dr. Andrew Green, verilerin doğru değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Green’e göre Harvard’ın meme kanseri çalışması, aspirinin orta karar faydalarını vurguluyor. Risk ise faydadan çok daha büyük görünüyor.