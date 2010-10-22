Aspirin bağırsak kanserinden korunmaya yardımcı oluyor

T24- Yapılan bilimsel araştırmalar, en çok rastlanan üçüncü kanser türü olan "bağırsak kanserini" yenmek için hergün alınan bir tablet asprinin yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Oxford Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar asprinin bir çok hastada işe yarardığı sonucunu gösteriyor. Aspirinin daha önce felç ve kalp hastalıkları ile mücadele için kullanılıldığı da biliniyordu.







Sağlıklı olan kişiler yan etkileri olabileceği görüşü ile asprin kullanmayı tercih etmiyorlar. Fakat; bilim adamları kanseri önlemek için asprini öneriyor.



Dört araştırma grubu üzerinde 20 yılı geçkin süredir yapılan araştırmarda gruplara az dozaşta rutin olarak asprin verildi ve gruplarda ki hastalarda gelişme gözlendi.



Araştırma grubunun başındaki Prof. Peter Rothwell bağırsak kanseri hastalarının yüzde 24'ünün tesadüfen, yüzde 35'inin hastalık nedeni ile öldüklerini belirtti. Profesör, asprinin yan etkilerinin düşük dozlarda az görüldüğünün ve kanser ile mücadelede etkin bir araç olabileceğini savunuyor.







İstatiksel araştırmalar ise sadece İngiltere'de her 20 kişden birinin bağırsak kanseri olduğunu ve dünya çapında da her yıl yaklaşık 16,000 kişinin bağırsak kanseri nedeni ile hayatını kaybetttiğini gösteriyor.

Prof. Rothwell ayrıca hastalığa yakalanma riski yüksek olan grupların obez hastaları ve ailesinde bağırsak kanseri olan kişilerin olduğunu söyledi.



(Nick Triggle / BBC Sağlık Muhabiri'nin haberi)



