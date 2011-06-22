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Kültür-Sanat

Aspendos'tan Viyana Filarmoni geçti

Viyana Filarmoni Orkestrası, dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan 18. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi antik tiyatroda sahne aldı.

22 Haziran 2011 03:00

T24 - Viyana Filarmoni Orkestrası, dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan 18. Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali kapsamında tarihi antik tiyatroda sahne aldı. 



Aspendos Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleşen festival, bu yıl unutulmaz bir konsere ev sahipliği yaptı.


Dünyanın en iyi senfonik müzik topluluğu olarak bilinen Viyana Filarmoni Orkestrası, 125 kişilik ekiple tarihi tiyatroda sanatseverlere müzik şöleni yaşattı. 1842 yılında besteci Carl Otto Nicolai tarafından kurulan ve bugün de başarısını ve ününü korumayı sürdüren orkestrayı, ünlü orkestra şefi Zubin Mehta yönetti. 


 Viyana Filarmoni Orkestrası, festivalin en özel gecesi sayılan bu konserde, Stravinsky ''Symphony in three movements'', Ludwig van Beethoven ''Piyano Konçertosu No:3'' ve Richard Strauss ''Don Kişot'' adlı eserleri seslendirdi. 


Dünyaca ünlü orkestra şefi Daniel Barenboim ise bu kez solist piyanist olarak sahne aldı. 


Konseri, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Tunca Toskay ve AKP Antalya Milletvekili Menderes Türel'in de aralarında bulunduğu sanatseverler izledi.


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