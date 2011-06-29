-ASPENDOS'TA CAZ RÜZGARI ANKARA (A.A) - 29.06.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde 20-24 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ''Uluslararası Antalya Caz Festivali'' dünyanın önde gelen caz sanatçıları ve gruplarını ağırlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Antalya'da tüm caz severleri buluşturacak ''Uluslararası Antalya Caz Festivali'' sayesinde kentin önemli değerlerinden biri olan Aspendos'un bir kez daha tüm dünya ile etkileşime gireceği bildirildi. Antalya'nın kültürel ve tarihi yanını sanatla birleştireceği vurgulanan açıklamada, hedefin dünya festivalleri içinde Türkiye ve Antalya'yı öne çıkararak geleneksel ve kalıcılığı başarmak olduğu belirtildi. Açıklamada, antik tiyatrolar arasında en iyi şekilde korunarak günümüze gelen, akustik ve tarihi yapısıyla dünyanın göz bebeği olan Aspendos'ta, 5 gün boyunca dünyanın takip ettiği caz sanatçıları ve önemli caz grubu orkestralarının birlikte sahne alacağı bildirildi. Açıklamada, ''Festivalin açılışı 20 Temmuz'da Fado'nun yorumcusu Monica Molina ile yapılacak. Sanatçıya Mehmet İkiz ve China Moses eşlik edecek. Festivalin ilerleyen günlerinde ise Lisa Ekdahl, Cesaria Evora, Macy Gray, Al di Meola World Senfonia, Nino Katamadze ve Fahir Atakoğlu sanatseverlerle buluşacak'' ifadesine yer verildi. Festival biletlerinin tüm dünyada aynı anda Biletix üzerinden satışa çıkacağı bildirilen açıklamada, yurt dışı tur operatörlerinden de festival bileti ve programla ilgili bilgi alınabileceği kaydedildi.