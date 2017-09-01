Aspendos Opera ve Bale Festivali 'Şehrazat'la sona erecek

Yusuf DEMİR/ANTALYA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü\'nce bu yıl 24\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Aspendos Devlet Opera ve Bale Festivali, \'Şehrazat\' adlı üçlü dans gösterisiyle sona erecek.

Antalya\'nın Serik İlçesi\'ndeki Aspendos Antik Tiyatrosu\'nda 23 Ağustos Çarşamba günü Mersin- Antalya Devlet Opera ve Balesi\'nin (ANTDOB) sahnelediği Verdi\'nin \'Aida\' operasıyla başlayan Uluslararası Aspendos Devlet Opera ve Bale Festivali, 4 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Festivalin kapanışında, Moskova Natalia SATS Devlet Opera ve Balesi Tiyatrosu, Michael Fokın\'ın koreografisini hazırladığı, Andris Lıeper\'in sahneye uyarladığı \'Şehrazat/ Chopınia/ Poloveç Dansları\' adlı üçlü dans gösterisini sunacak.

Eserin biletleri \'www.biletiva.com/aspendosfestivali\' internet adresi ile Antalya Arkeoloji Müzesi\'ndeki gişelerden ve Aspendos Antik Tiyatrosu\'ndaki gişeden temin edilecek. İzleyiciler için temsil günü saat 19.00\'da Antalya Arkeoloji Müzesi önünden servis ücretsiz servis araçları kalkacak.

Eserin gösterimi saat 21.00\'da başlayacak.

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