-ASPENDOS GLADYATÖR OKULU AÇILDI ANTALYA (A.A) - 09.11.2010 - Antalya'nın Serik ilçesinde, Roma dönemindeki gladyatörlerin arenada gerçekleştirdiği dövüşlerin canlandırıldığı Aspendos Gladyatör Okulu açıldı. Aspendos Antik Tiyatrosu yakınlarındaki alan üzerine kurulan Aspendos Gladyatör Okulu'nda eğitim alacak oyuncular, beş dönümlük alanda Roma döneminde gerçekleşen gladyatör dövüşlerini canlandırıyor. El yapımı giysiler ve savaş aletlerinin kullanıldığı gösteriler için alanda Roma dönemi mimarisi örnek alınarak 800 kişilik izleme alanı ve Roma pazarı oluşturuldu. Aspendos Gladyatör Okulu Konsept Danışmanı Mehmet Bıcıoğlu, yaptığı açıklamada, tesisin tamamlandığını ve Roma döneminde gerçekleştirilen gladyatör dövüşlerinin canlandırıldığı sahnelerin izleyicilerle buluşacağını bildirdi. Bıcıoğlu, gösterilerde yer alan aksesuarların Roma dönemiyle birebir tasarlandığını ifade ederek, gösterileri izlemek üzere gelecek seyircilerin alanda kurulu Roma pazarından otantik ürünleri satın alabileceklerini belirtti. Gösterileri beş yıldır tasarladıklarını kaydeden Bıcıoğlu, ''Yaptığımız organizasyonun dünyada eşi benzeri yok. 12'si gladyatör 60 kişilik profesyonel bir kadro ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gösterilerimiz başladı ve turizm acenteleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız gösterilerle Roma'nın gladyatörlerini Anadolu topraklarında yeniden canlandırıyoruz'' diye konuştu. Öte yandan, dövüşçüler her gün, kılıç, kalkan, mızrak, miğfer ve atlarla çalışmalarını sürdürüyorlar.