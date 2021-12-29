ASO Başkanı Özdebir: Kur garantili mevduat uygulamasının etkili bir adım olduğunu düşünüyorum

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Kurlardaki yukarı yönlü hareketi sonlandıran kur garantili mevduat uygulamasının etkili bir adım olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO'nun aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, küresel bazda risk algısının yüksek olduğu bir yılın geride bırakıldığını, bu risklerin 2022'de de devam edeceğine yönelik göstergeler olduğunu belirtti.

Hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerin, bu olumsuzlukların yerel para birimleri üzerindeki etkisini azaltmak için faiz artışına devam ettiğine dikkati çeken Özdebir, "Ülkemizde ise son Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puan olmak üzere yılı 500 baz puanlık bir faiz indirimiyle tamamladık. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankasının enflasyona odaklanarak faiz kararını, enflasyonun seyrine göre vermesi daha sağlıklı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özdebir, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı finansal alternatifler ve önlemlerin piyasalarca olumlu algılandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu algı, özellikle kurda geri çekilmeye neden oldu. Umuyorum ki uygulamaya alınan bu tedbirlerle ekonomimiz daha da sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır. Özellikle kurlardaki yukarı yönlü hareketi sonlandıran kur garantili mevduat uygulamasının etkili bir adım olduğunu düşünüyorum. Orta ve uzun vadede Hazineye yük getirme ihtimali olan bu uygulama, ivedi bir şekilde enflasyon sorununa odaklanılırsa etkinliği daha da artacak ve Hazineye yük getirme ihtimali ortadan kalkacaktır."

Asgari ücret, tüm ücretleri etkileyecek

Asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 50 artışın tüm çalışanlara ve işverenlere hayırlı olması temennisinde bulunan Özdebir, yapılan düzenlemenin tüm ücretleri etkileyeceğine işaret etti.

Özdebir, çalışanların çok daha iyi ücretler alması ve refah seviyelerinin artmasının öncelikle işverenleri mutlu edeceğini belirterek, "İş yerinde mutlu ve huzurlu çalışanlarımızın olması hem verimi hem çalışma barışını olumlu etkileyecektir. Her yıl ifade ettiğimiz 'asgari ücretten vergi alınmasın' çağrımızın karşılık bulması da sevindirici olmuştur. Tüm ücretlerin asgari ücret seviyesine kadar olan bölümünün vergi dışı bırakılması da isabetli bir karar olmuştur." ifadelerini kullandı. (AA)