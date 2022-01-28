ASO Başkanı Özdebir'den enflasyon açıklaması: Fiyat artışları devam edecek

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir acilen acilen enflasyon programı uygulanmasını talep ederek, ''Enflasyon son dönemlerde yapısal bir soruna dönüşürken aralıkta beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon, ekonominin geneline yayılan maliyet tarafı güçlü bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımızı ve sonraki aylarda fiyat artışlarının devam edeceğine işaret ediyor.'' dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) meclis toplantısında konuşan Başkan Nurettin Özdebir, IMF'nin ve FED'in beklenenden daha hızlı şekilde faiz artışlarına gitmesinin, finansal piyasaları sarsabileceği, gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışlarına ve para birimlerinde değer kayıplarına neden olabileceğini uyarısında bulundu. Özdebir, bu değer kayıplarının ise dolara erişim maliyetini önemli ölçüde arttıracağına dikkat çekti.

İçeride enflasyon eğilimlerinin her geçen gün daha da bozulduğuna işaret eden Özdebir şu sözleri kaydetti:

''Enflasyon son dönemlerde yapısal bir soruna dönüştü"