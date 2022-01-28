ASO Başkanı Özdebir'den enflasyon açıklaması: Fiyat artışları devam edecek

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir acilen acilen enflasyon programı uygulanmasını talep ederek, ''Enflasyon son dönemlerde yapısal bir soruna dönüşürken aralıkta beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon, ekonominin geneline yayılan maliyet tarafı güçlü bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımızı ve sonraki aylarda fiyat artışlarının devam edeceğine işaret ediyor.'' dedi.
Ankara Sanayi Odası (ASO) meclis toplantısında konuşan Başkan Nurettin Özdebir, IMF'nin ve FED'in beklenenden daha hızlı şekilde faiz artışlarına gitmesinin, finansal piyasaları sarsabileceği, gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışlarına ve para birimlerinde değer kayıplarına neden olabileceğini uyarısında bulundu. Özdebir, bu değer kayıplarının ise dolara erişim maliyetini önemli ölçüde arttıracağına dikkat çekti.
İçeride enflasyon eğilimlerinin her geçen gün daha da bozulduğuna işaret eden Özdebir şu sözleri kaydetti:
''Enflasyon son dönemlerde yapısal bir soruna dönüştü"
''Enflasyon son dönemlerde yapısal bir soruna dönüşürken aralıkta beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon, ekonominin geneline yayılan maliyet tarafı güçlü bir enflasyonla karşı karşıya kaldığımızı ve sonraki aylarda fiyat artışlarının devam edeceğine işaret ediyor.''
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Özdebir, önümüzdeki dönemde güçlü küresel talep, tedarik zincirinde devam eden aksaklıklar, gıda fiyatlarındaki artışlar ve petrol fiyatlarında 100 dolara kadar artış beklentisinin 2022 yılının da enflasyon açısından iyi bir yıl olmayacağı sinyalini verdiğini belirtirken şöyle devam etti:
"Enflasyonla mücadelede ivedi bir programının devreye girmesi gerekiyor"
''Bu tablo ülkemizde de belirli bir süre daha yüksek enflasyonla yaşamaya devam edeceğimizi gösteriyor. Diğer ülkelerin aksine Türkiye'de enflasyonun aşağı değil yukarı yönlü, bu yönüyle Türkiye diğer ülkelerden ayrışıyor. Enflasyonu kontrol altına almadan atılan adımların faizlerde kalıcı bir düşüşe neden olmadı. Enflasyonla mücadelede ivedi bir programının devreye girmesi gerekiyor. Orta vadeli ve inandırıcılığı yüksek bir program, enflasyon seviyesinde beklentileri aşağı çekerek, ekonominin dezenflasyonist bir sürece girmesine katkı sağlayacaktır.''