ASO Başkanı Özdebir: Asgari ücreti, asgari ücretle hiçbir ilgisi olmayan “tuzu kurular” belirliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, asgari ücret belirleme komisyonunda işçinin de patronun da temsil edilmediğini belirterek, "Asgari ücretle hiçbir ilgisi olmayan “tuzu kuru” işçi ve işveren sendikaları belirleniyor, komisyonda olması gerekenlerin ise dışarıda kalıyor" dedi.

Özdebir, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretli işçilerin temsil edilemediği yönündeki açıklamalarının ardından, “İşveren olarak benim de komisyona itirazım var. Orada biz de temsil edilmiyoruz” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, komisyonun çok daha geniş bir katılımla yeniden kurgulanmasını isteyen Özdebir, “Komisyona işverenin haklarını savunması için Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) almışlar. Ancak TİSK'in bir tane bile asgari ücretli işçi çalıştıran işyeri üyesi yok. Aynı şekilde işçinin haklarını savunan Türk-İş'in de asgari ücretle çalışan işçi üyesi yok. Bu yapıdan ne beklenebilir ki” eleştirisinde bulundu. Özdebir, gerçek anlamda hak mücadelesi yapılabilmesi için TİSK'in yanı sıra TOBB ve esnaf temsilcilerinin de komisyonda yer alması gerektiğini söyledi.

"Bölgesel ve sektörel olsun"

ASO Başkanı, komisyona asgari ücretin gerçek temsilcilerinin dahil edilmesi halinde, ilginç çözümlerin ortaya konulacağını, illere, bölgelere ve sektörlere göre değişen farklı asgari ücretlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Özdebir, “Örneğin İstanbul ile Hakkari'nin geçim şartları çok farklı olduğu halde aynı ücret uygulanıyor. İnşaatta çalışan da büroda çalışan da aynı asgari ücreti alıyor. Sorunu yaşayanlar komisyonda olsa belki bir baz ücret belirlenir, imalatta ya da inşaatta çalışana yüzde 15 fazla verilir” dedi.