ASO Başkanı Nurettin Özdebir: Yüzde 12.9'a ulaşan işsizlik, yüzde 4.9'luk küresel ortalamaya göre dramatik

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, genç işsizliğin 5.7 milyon olmasına dikkat çekerek, ileride daha büyük istihdam sorunları oluşacağını belirtti. Özdebir, Türkiye’nin yıllardır istihdamsız ve kalkınmasız büyüdüğünü ve büyümenin dış borçlarla gerçekleştiğini ifade etti.

ASO'nun şubat ayı meclis toplantısında kritik uyarı ve önerilerde bulunan Özdebir, ekonomi çarkının istihdam sağlayacak şekilde kurgulanmasını önererek, şunları söyledi:

“Yüzde 12.9'a ulaşan işsizlik, yüzde 4.9'luk küresel ortalamaya kıyasla dramatik ölçüde yüksektir. Ne yazık ki büyümenin istihdama katkısını göremiyoruz. Büyümenin istihdam yaratmaması, istihdamsız büyüme sorununa işaret etmektedir. Böyle bir ekonomide gelirin dağılımı da bozulmakta ve genel yaşam kalitesinde bozulmalar ortaya çıkmakta, ‘kalkınmasız büyüme' olmaktadır. Büyümenin kaynakları reel sektörden ziyade dış borçlanmaya, finans sektörüne ve hizmetlere dayanmaktadır.”

"Genç kesimde ümitsizliğe ve sosyolojik sorunlara neden"

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, yüzde 29.7'ye ulaşan kayıt dışı istihdam ile yüzde 27.1'e çıkan eğitimde ve istihdamda olmayan genç nüfusa dikkat çeken Özdebir, “5.7 milyon gence karşılık gelen bu oranın gelecek dönemde genç kesimde ümitsizliğe ve sosyolojik sorunlara neden olabileceği unutulmamalıdır” uyarısında bulundu. Özdebir, acilen insan kaynağı planlaması yapılmasını önerirken, “8 milyona yaklaşan üniversitedeki öğrenci sayısı ile övünmek yerine yüzde 3'lük dilim içindeki zeki öğrencilerin üniversitede eğitim alması her yönden ülkenin refah seviyesinin yükselmesinde katkı sağlayacaktır” dedi.

"Naci Ağbal, sanayiciler için şans"

ASO Başkanı Özdebir, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sanayiciler için şans olduğunu belirtirken, Merkez Bankası'nın yeni dönemde üretimi ve reel sektörü destekleyecek para politikalarına yönelmesi ve rezervlerini artırması gerektiğini söyledi. Faizlerdeki artışın etkisiyle ekonomik ivmenin bir miktar yavaşlayacağına işaret eden Özdebir, 2020 yılı büyümesinin yüzde 2 civarında olacağı tahmininde bulundu. Özdebir, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı da üstü kapalı eleştirerek, “Pandemi sonrası uygulanan kredi genişlemesi cari dengenin bozulmasına neden olmuştur” diye konuştu.