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Yaşam

Asmalımescit klasiği Boğaz'a iniyor; Yakup 2 Sortie'de

İstanbul'da meyhane kültürünün sembollerinden Yakup'un yeni mekânı bugün akşam açılıyor

05 Mayıs 2016 21:28

Kaç meyhaneciye şiir yazılır?
Kaç meyhaneye konçerto bestelenir?
Kaç mekân, sürekli dönüşen Taksim’de kepenklerini indirmeden 50 sene açık kalır?
Kaç meyhanenin, müdavimlerinin 100’ü aşan kitabından oluşan sürekli sergisi vardır?
Kaç meyhanede yarım yüzyıldır hiç değişmeyen sandalyelere kurulduğunuzda acaba buraya kim oturmuştu; Tezer Özlü mü, Cemal Süreya mı, Edip Cansever mi, yoksa Uğur Mumcu mu diye düşünürsünüz?
Çamlıhemşin'den yola koyulup İstanbul'un alnına yazılmış bir hikâye bu.  Koskoca Çiçek Pasajı'na karşı Asmalımescit'te demlenmiş bir hikâye.
Yakup Arslan'dan söz ediyoruz, Arslan'ın da Yakup'undan! Hangisini öne koyarsanız koyun; bu çok kimlikli şehrin göbek adlarından biri çıkıyor karşınıza; Yakup...

Hazal Özvarış'ın 27 Mayıs 2012'de T24'te "Sahibinin sesinden: Yakup, nasıl Yakup oldu?" başlığıyla yayımlanan Yakup Arslan söyleşisi bu satırlarla başlıyordu.

Mayıs 2012: Yıldıray, Yakup ve Ufuk Arslan (Fotoğraf: Bahar Çoban / T24)2 Nisan 2013'te hayatını kaybedene kadar yaklaşık 50 yıl boyunca meyhanecilik yapan Yakup Arslan, bugün bir Asmalımescit klasiği olan Yakup 2'yi, tam 34 yıl önce, 22 Nisan 1982'de açtı. Beyoğlu'nun sembolllerinden olan Yakup 2, Asmalımescit'teki yerini korurken Boğaz'da yazlık mekân açıyor.

Kuruçeşme Sortie'deki Yakup 2 Bosphorus'un açılışı, 6 Mayıs Cuma akşamı (bugün) 19:30'da yapılacak.

Yakup 2 Bosphorus cuma akşamı 19:30'da açılıyorMüdavimleri arasında gazeteci, edebiyatçı, oyuncu ve müzisyenlerin de yer aldığı Yakup 2'nin yeni mekânı, yaklaşık üç yıl önce aramızdan ayrılan Yakup Arslan’dan görevi devralan oğulları Yıldıray ve Ufuk Arslan’ın Mystaff İnsan Kaynakları işbirliğiyle hayata geçirildi.

Meyhanenin tarihinde bir ilk olan yeni mekânla ilgili olarak büyük bir heyecan duyduğunu belirten Yıldıray Arslan "Babamın mirasının hakkını orada da vermek bizim için büyük bir sorumluluk. Büyük emek harcadığımız yeni yerimizde misafirlerimizi hayal kırıklığına uğratmayacağımıza inanıyorum’ diyor.

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