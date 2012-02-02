Aslı'yı öldüren ihmal zinciri bilirkişi raporunda...

T24- Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Alp Disiplini yarışlarına Erzurum’un Palandöken’den sonraki Kış Turizm Merkezi Konaklı’da antrenman yaparak hazırlanan 17 yaşındaki milli sporcu Aslı Nemutlu’nun ölümüne neden ihmal zinciri bilirkişi raporuna da yansıdı. Bilirkişi Yrd.Doç.Dr. Fatih Kıyıcı’nın hazırladığı 9 sayfalık raporda, Konaklı’nın ’sahipsiz bir kayak merkezi’ olduğuna dikkat çekerek tahta kar perdelerin bu şekilde kullanılamayacağını ve mutlaka süngerle kaplanması gerektiğini bildirdi.





Erzurum’un Konaklı Kayak Merkezinde 13-15 Ocak tarihleri yapılacak olan Alp Disiplini Birinci Etap Yarışmasına katılmak için İstanbul’dan gelen milli kayakçı Aslı Nemutlu, geçen 12 Ocak tarihinde Bayanlar Süper G pistinde antrenman yaparken kayağının ayağından çıkması sonucu hayatını kaybetti.





Ölüm nedeni olarak genel beden travmasına bağlı beyin kanaması, boyun ve omurga kemiği kırıkları, kaburga kemiklerinin batması nedeniyle de oluşan akciğer yaralanması gösterilen Aslı Nemutlu’nun genç yaşta hayatına mal olan kaza ile ilgili bilirkişi raporunu tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığı tarafından tayin edilen bilirkişi Atatürk Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Fatih Kıyıcı, hazırladığı bilirkişi raporunu savcılığa verdi.



Kar perdeleri bu şekilde kullanılmaz







Aynı zamanda Uluslararası Kayak Alp Disiplini Teknik delegesi olan Yrd.Doç.Dr. Fatih Kıyıcı, sosyal tesislerin sorumluluğunun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde, mekanik tesisler, kayak pistlerinin hazırlanması ve güvenlik sorumluluğunun Türkiye Kayak Federasyonu tarafından hizmet alımı yapılan Anadolu Kayak İşletmeleri ve Turizm Ticaret Ltd.’de olduğunu bildirdi. Yrd.Doç.Dr. Kıyıcı, "Ölen sporcunun kayağının çıkması bu kötü son için başlangıç olmuştur. Pistin genişliğinin 24.5 metre olmasından dolayı hızını alamaması ya da pistte düşmesi gerçekleşmemiş direk kar perdelerine çarpmıştır. Kar perdesinin üzerinde veya önünde herhangi bir önlem olmaması, çarpma anından sonra her ne kadar ölen kişi çarpma anında ölse de kazazedeye ilk müdahale ve ambulansa götürülmesi için gerekli ekiplerin olmaması, ambulansın 20-25 dakika beklenerek Erzurum’dan gelmesi, normal bir kaza sonrasından bile kişinin sağlık sorununu ciddi şekilde etkileyecek ihmal ve eksikliktir. Kar perdeleri, pist güvenliği genişliğinin, eğimin, taş ve kayalardan arındırıldıktan sonra olması gerekir. Kar perdeleri bu şekilde kullanılamaz. Pist güvenliği olmadan kullanılmaya devam edecek ise faydadan çok zarar verecektir. Pistin kayarken sol kenarlarına ’A-net’ denilen güvenlik ağlarının uygulanması ve sağlık ekiplerinin eksiksiz çalışmasını önermem akademik ve vicdani sorumluluğumdur" dedi.





Tahta perdeler süngerle kaplanmalıydı





Konaklı’nın 25’inci Dünya Üniversiteler kış oyunlarına ev sahipliği yaptığını, pistlerinin Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından tescillendiğine dikkati çeken Yrd.Doç.Dr. Fatih Kıyıcı, suni kar yağdırılarak kullanılan pistin Jandarma olay yeri inceleme kayıtlarında 25.5 metre olarak gözüktüğünü, oysa FIS’e göre pistin ortalama 30 metre genişliğinde olması gerektiğini bildirdi. Bayanlar Süper G pistinin Kış oyunları sırasında hiç kullanılmadığını anımsatan Yrd.Doç.Dr. Kıyıcı, dünyada birçok kayak merkezinde bulunan rüzgara karşı pisti koruyan ve kar tutmaya yarayan tahta kar perdelerinin karlama makinelerinde olduğu gibi koruyucu süngerle kaplanmamış olmasını eksiklik olarak gösterdi. Süngerle kaplanma ve ağ germe işinin bundan sonraki kazaların şiddetinin hafifletilmesi için "Mutlaka yapılmalı" diyen Yrd.Doç.Dr. Kıyıcı, şöyle devam etti:







Sahipsiz bir kayak merkezi





"Ölüm olayıyla ilgili akıllarda oluşan sorulardan birisi kayağın ayaktan çıkmasıdır. Kayak ile ayakkabıyı bağlayan kısma ’bağlama’ denir. Bağlama basınç ayarları yapılırken iki şeye dikkat edilir. Kişinin kilosu ve kayak kayabilme seviyesine. ’Neden bir milli sporcunun kayağı çıkar?’ gibi sorular anlamsızdır. Dış kenar kapan kayağını düzeltirken aniden iç kenarı ile sert zemine çarpınca kayak ayağından doğal olarak çıkar. Devletimizin devasa bütçeler ile yapmış olduğu bu merkez, bir çok devlet kurumunun sorumluluğu altında olmasına rağmen daha ilk kayak sezonunda ve bir ay içinde ölüme sebebiyet veren bir olay olmuş ise kısacası burası sahipsiz bir kayak merkezidir. Oysa burada ki pistler ve suni kar yapma altyapısı, hem kayak milli takımının, hem de sporcu yetiştiren kulüplerin ideal şekilde antrenman yapması için bulunmaz ve tek yerdir. Kayak merkezinde bulunan sosyal tesislerde küçük ama işlerlikte olan bir sağlık ve acil müdahale odası yapacağınız yer istemediğiniz kadar mevcut. Kayak sporu açık alan ve her ne tedbir alınırsa alınsın doğası gereği risk ve kaza oranı ortadan kaldırılmaz. Ancak bunları en aza indirmek, tesislerde sorumluluğu bulunan kurumların ve işleticilerin ortak çalışması ile olur."