‘Aslı’nın Arkadaşları’ndan yazı nöbeti

Tutuklanan Özgür Gündem gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan’a destek olmak için “Yazı Nöbeti” başlatıldı.

Kültür Servisi’nden Aslı Uluşahin’in haberine göre, ‘Aslı’nın Arkadaşları” oluşumu tarafından başlatılan nöbete, her gün bir isim düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak için yazılar yazacak.

Yazılar, Aslı’nın hapishaneden yazılarının da yer alacağı, ilk sayısı bugün bayilerde olan Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde yayımlandı.

Bugün Murat Uyurkulak’ın yazısıyla başlayan nöbete katılacak yazarlar arasında; Anıl Mert Özsoy, Aslı Tohumcu, Aslı K. Peker, Asuman Susam, Burhan Sönmez, Ertuğrul Mavioğlu, Ilgın Sönmez, Irmak Zileli, Karin Karakaşlı, Kerem Görkem, Mehmet Said Aydın, Melike Koçak, Menekşe Toprak, Murat Meriç, Murat Uyurkulak, Nil Sakman, Semih Gümüş, Sine Ergün, Selim Bektaş ve Pınar Öğünç bulunuyor.

“Verdiği mücadeleyi destekliyor ve sahipleniyoruz”

Oluşumun nöbete katılmak isteyen diğer yazar ve sanatçılara yaptığı çağrı ise şu şekilde:

“Yazar Aslı Erdoğan geçtiğimiz hafta gözaltına alındı ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gerekçe artık hepimizin bildiği ve ezberlediği üzere, ‘örgüt üyeliği’, ‘örgüt propagandası’ ve ‘devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak’.

“Fikirlerin, gazeteciliğin ve gazetecilerin yargılandığı bu anti-demokratik duruma karşı biz ‘Aslı’nın arkadaşları’, onun Özgür Gündem’de yazılarıyla verdiği mücadeleyi destekliyor ve sahipleniyoruz.

“Adalet ve hukuk mücadelesinin şimdiki adlarından biri ‘Aslı Erdoğan’dır ve bizler mücadelesinin takipçisiyiz.

“O özgürlüğüne kavuşuncaya dek, Aslı’nın yeni gazetesi Özgürlükçü Demokrasi’de yazı nöbetindeyiz.

“Yazı nöbetine katılmak ve destek vermek isteyen bütün arkadaşlarımız, , aslininarkadaslari@gmail.com adresine yazabilirler.

“Aslı Erdoğan yalnız değildir.”

Ne olmuştu?

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 16 Ağustos’ta Özgür Gündem gazetesini “örgüt propagandası” suçlamasıyla “geçici” olarak kapattı.

Gazetenin kapatılmasının ardından polis gazetenin Beyoğlu’ndaki binasına baskın yaparak gözaltılar yaptı.

Baskında o esnada haber takibi yapan imc tv muhabiri Gülfem Karataş ile kameraman Gökhan Çetin’in olduğu 24 gazeteci gözaltına alındı.

Özgür Gündem çalışanları; Günay Aksoy, Kemal Bozkurt, Reyhan Hacıoğlu, Önder Elaldı, Ender Öndeş, Sinan Balık, Davut Uçar, Fırat Yeşilçınar, İnan Kızılkaya, Zeki Erden, Elif Aydoğmuş, Bilir Kaya, Ersin Çaksu, Sevdiye Ergürbüz, Amine Demirkıran, Bayram Balcı ve Burcu Özkaya.

DİHA muhabirleri; Özgür Paksoy ve Mesut Kaynar.

imc tv; Gülfem Karataş ve Gökhan Çetin.

Kapatma kararı sonrası destek amaçlı gazete binasına gelen İstanbul Tabip Odası’ndan Yılmaz Bozkurt ile Doğu Yayınevi çalışanı Hüseyin Gündüz de gözaltına alınanlar arasında.

Aynı gün gazetenin eski genel yayın yönetmeni ve yazarı olan Eren Keskin, yayıncı, yazar, gazeteci Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali ile gazetenin Yayın Danışma Kurulu Üyesi ve yazarlarından, yazar Aslı Erdoğan’ın evlerine de polis baskın yaptı.

Mahkeme kararıyla kapatılan, binası basılan, çalışanları gözaltına alındıktan sonra gazetenin binası da mühürlendi.

Polis baskınında gözaltına alınan 20’si gazeteci 22 kişi 18 Ağustos’ta çıkarıldıkları savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Aslı Erdoğan 19 Ağustos günü tutuklandı.

Özgür Gündem gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ile Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya 22 Ağustos’ta tutuklandı.