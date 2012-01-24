'Aslında yüz nakli için ilk sırada ben vardım'

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'Kısmet değilmiş sabırlı bir insanım'



Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'de ilk kez yapılan yüz nakli operasyonu, yaklaşık 1.5 yıldır yüz nakli bekleyen Zonguldaklı 3 çocuk annesi 49 yaşındaki Sezgin Ergen için de umut oldu. Sezgin; "İlk yüz naklinin bana yapılması bekleniyordu. Sağlık Bakanlığının yüz nakline izin vermesinin ardından Antalya'da 3,5 ay uygun vericinin bulunmasını bekledim ama olmadı. Eve döndüm. Kaç yıldır bekliyorum, umudumu hiç yitirmedim. Bağışçı bulunursa ilk sırada ben varım" dedi.Adı son olarak Bodrum'da aldığı sahte alkolün ardından beyin ölümü gerçekleşen Victoria Nikolaeva'nın yüzünün nakledilmesinin gündeme gelmesiyle duyulan Sezgin Ergen, o günden beri Zonguldak'ta içine kapanık bir halde yaşıyor. Maskesiz sokağa çıkamadığı için günlerini genelde evinde geçirdiğini söyleyen Ergen, "Antalya'da yapılan ilk yüz nakli operasyonunu televizyonlardan izliyorum. İlk nakil kısmeti benim değilmiş. Nakil yapılan kardeşimin önceki ve operasyondan sonraki görüntüsü beni çok heyecanlandırdı. Umutlarım bir kez daha arttı. Ben sabırlı bir insanım. Uygun donörün bulunacağı günü iple çekiyorum. Yüz nakli yapılan ilk kadın olmak istiyorum" dedi.Dünyanın ilgisinin şu an Antalya'da olduğunu da söyleyen Ergen, "Victoria olayından sonra sanki insanlara küsmüştüm. Ancak umutlarım yeniden yeşerdi. Uygun donör bulunursa sonuçları ne olursa olsun, uyum sağlamama ihtimali de dahil her sonuca razıyım. Kendimi psikolojik olarak hazır hissediyorum" diye konuştu.Sezgin Ergen, 19 yıl önce eşinden gördüğü baskıya dayanamayarak av tüfeğini çenesine dayayıp tetiğe basarak ölmek istemişti. Olayın ardından yüzü parçalanan ve 60 ameliyat geçiren 3 çocuk annesi Ergen, eşi tarafından terk edilmiş ve çocuklarıyla da görüşemiyordu. Ergen, geçen yıl, sahte içkiden hayatını kaybeden Rus rehber 22 yaşındaki Victoria Nikoloeva'nın yüzünü istemiş, ancak Rus kızın annesi kesinlikle bağışa onay vermemişti.