Bir süredir ağırbaşlı görüntülenen çılgın yıldız Hilton, transparan giysisi ile geri döndü.



Müzisyen Benji Madden ile aşk yaşayan Paris Hilton, 'Artık çocuk istiyorum' demeçleri ve ağır başlı tavırlarıyla herkesi şaşırtıyordu. Sevgilisinin yanında hanım hanımcık görünen Hilton, görünüşe bakılırsa 'aslına' döndü.



Geçen hafta sonu Playboy'un sahibi Hugh Hefner'ın verdiği partiye katılan Hilton, transparan pembe geceliği ile yine bütün dikkatleri üzerine çekti. Bu arada Hilton'un Madden''dan ayrıldığı ve evli bir erkekle birlikte olduğu söylentileri de dolaşıyor.