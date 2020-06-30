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Aslıhan Doğan ile evli olan futbolcu Arda Turan ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu

30 Haziran 2020 13:07

Aslıhan Doğan ile evli olan futbolcu Arda Turan, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Futbolcu Arda Turan ve Aslıhan Doğan çiftinin ikinci bebeği Asil Aslan dünyaya geldi. Oğulları Asil Aslan'ın doğum haberini sosyal medya hesabında paylaşan Arda Turan "Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi. 

Turan, şu ifadeleri kullandı: 

"Değerli Dostlarımız, Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

"Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız, doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hen kurallarının verimli şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır. Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Aslıhan & Arda Turan."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slıhan Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Çift bugün ikinci bebek mutluluğu yaşadı.

Hamza Arda adında bir oğulları olan çiftin, oğulları Asil Aslan dünyaya geldi. Arda Turan, mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla dile getirdi.

"Değerli Dostlarımız;

Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.

Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız, doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hen kurallarının verimli şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır.

 

Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz. Aslıhan & Arda Turan"

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