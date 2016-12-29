T24 LogoT24 Logo
Magazin

Aslıhan Doğan, Arda Turan'dan ayrılığı hakkında ilk kez konuştu

"İlişkimizi bitirecek kadınlar değil"

29 Aralık 2016 12:11

Geçtiğimiz aylarda Arda Turan ile ilişki biten Aslıhan Doğan, ayrılığın nedenini "İspanya'daki ev yaşamı olduğunu" söyledi.

 

Akşam'dan Mazlum Aydın'ın haberine göre, Hazine adlı mekânda kız kardeşi Dilahan Doğan'ın doğum gününü kutlayan Doğan, "Herhangi bir aldatma durumunun söz konusu değil" diye konuştu.

 

"İlişkimize zor da olsa son verdik"

 

Aslıhan Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Arda ile 10 yıldır tanışıyoruz. Arkadaşlığımız zamanla aşka dönüşmüştü. Birbirimizi gerçekten seviyorduk. Fakat Arda'nın İspanya'da olması ve oradaki ev ortamı bana uymadı. Bizde ilişkimize zor da olsa son verdik."

Doğan "Geçen gün aynı mekânda karşılaştığımız ve benim mekânı terk ettiğim yazılmış. Kendisi beni gördü ve terk etti, ben değil" dedi.

"İlişkimizi bitirecek kadınlar değil"

 

Eski sevgilisi Arda Turan'ın sık sık adının anıldığı Ebru Şallı ve Didem Soydan’la ilgili yöneltilen sorulara tepki gösteren Aslıhan Doğan  "İlişkimizin bitmesi ile yakından veya uzaktan alakaları yok. Ne Ebru Şallı, ne Didem Soydan benim ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil" dedi.

 

ETİKETLER

Aslıhan Doğanayrılıkilk kez konuştuEbru ŞallıArda Turan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24