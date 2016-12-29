Aslıhan Doğan, Arda Turan'dan ayrılığı hakkında ilk kez konuştu

Geçtiğimiz aylarda Arda Turan ile ilişki biten Aslıhan Doğan, ayrılığın nedenini "İspanya'daki ev yaşamı olduğunu" söyledi.

Akşam'dan Mazlum Aydın'ın haberine göre, Hazine adlı mekânda kız kardeşi Dilahan Doğan'ın doğum gününü kutlayan Doğan, "Herhangi bir aldatma durumunun söz konusu değil" diye konuştu.

"İlişkimize zor da olsa son verdik"

Aslıhan Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz Arda ile 10 yıldır tanışıyoruz. Arkadaşlığımız zamanla aşka dönüşmüştü. Birbirimizi gerçekten seviyorduk. Fakat Arda'nın İspanya'da olması ve oradaki ev ortamı bana uymadı. Bizde ilişkimize zor da olsa son verdik."

Doğan "Geçen gün aynı mekânda karşılaştığımız ve benim mekânı terk ettiğim yazılmış. Kendisi beni gördü ve terk etti, ben değil" dedi.

"İlişkimizi bitirecek kadınlar değil"

Eski sevgilisi Arda Turan'ın sık sık adının anıldığı Ebru Şallı ve Didem Soydan’la ilgili yöneltilen sorulara tepki gösteren Aslıhan Doğan "İlişkimizin bitmesi ile yakından veya uzaktan alakaları yok. Ne Ebru Şallı, ne Didem Soydan benim ilişkimin bitmesine sebep olacak kadın değil" dedi.