Aslı Şafak günlük hayatın ekonomisini yazdı: Bana Bana Hep Bana

Ekonomi ekranlarının önde gelen isimlerinden gazeteci Aslı Şafak'ın, günlük hayatta tanık olduğu "rantçı/faydacı zihniyetin" yansımalarını mizahi bir yaklaşımla ele aldığı kitabı, "Bana Bana Hep Bana" adıyla yayımlandı.

Şafak, kitabı için “Kitap memleket insanının rantçı ve faydacı tavrını mizahi bir dille anlatıyor. Kırmızı ışıkta geçen sıradan bir vatandaşın rantı, kazandığı 2 dakika. Aynı adam mevki sahibi olunca milyonlara konabiliyor. Rantımızın boyutu bulunduğumuz konuma göre büyüyor. Hesap soracaksak, önce kendimizi düzeltelim” diyor.

"Vekâleten Harcıyor, Asaleten Yiyoruz" alt başlığıyla Büyükada Yayıncılık'tan çıkan kitap bugünden (27 Eylül 2016) itibaren kitabevi raflarında yerini aldı.

Meslektaşlarından Hande Demirel'in “şapşahane” dediği kitap için Cüneyt Başaran “Uzun bir süredir bu kitap için hazırlık yaptı. Biz de sadece kapağını görebildik. Bekliyoruz...” mesajını paylaştı.



Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitiren Aslı Şafak, TRT'nin ardından 7 yıl Londra'da gazetecilik yaptı. Türkiye'ye döndüğü 2010 yılında BloombergHT'de görev alan Şafak, halen hafta içi her gün Günden Kalanlarprogramını hazırlayıp sunuyor. Müteveffa gazeteci Tayyar Şafak'ın kızı olan Aslı Şafak, ekonomik gösterge ve gelişmeleri günlük hayatın lisanına tercüme eden üslubuyla ekranlarda en çok izlenen ekonomi yorumcuları arasında yer alıyor.