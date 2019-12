Aslı, plates hocasıyla evlendi

T24 - Kavak Yelleri dizisindeki ‘Aslı’ karakteriyle üne kavuşan Pelin Karahan, 1 yıl önce tanıştığı pilates hocası Erdinç Bekiroğlu ile Barcelona’da dünyaevine girdi.



Nikâh sonrası Barcelona sokaklarında gelinlik ve damatlıkla dolaşan çift, “Bilmediğimiz bir yerde tanımadığımız insanların arasında yalnızca ikimizdik. Bu bizim için çok güzel bir deneyimdi” diye konuştu.



Ünlü oyuncu Pelin Karahan, bu kez rol gereği değil, gerçek hayatta herkesi şaşırttı. Barcelona’da herkesten gizli evlenen Karahan, pilates ve fitness hocası olan eşi hakkında “Erdinç’i tanıdıkça da ne kadar farklı biri olduğunu gördüm ve ona aşkım büyüdü. Etrafımdaki herkesten çok farklıydı. Düşünce tarzı, hayata bakışı,hayattan beklentileri, değerleri ve prensiplerini tanıdıkça beni çok etkiledi. Aile kurmak için en doğru insanı buldum. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum aile kurma konusunda ilk adımı evlilik ile attım. Artık diğer çocukluk hayalim olan yemek ve pastacılık konusunda bir iş edinmeye yöneleceğim” diye konuştu. Erdinç Bekiroğlu ise, “İşim gereği birçok ünlü isim ile çalıştım ve itiraf edeyim bu konuda bir önyargım vardı. İş hayatımda çok prensipliyimdir. İşin içine duygular girince profesyonellikten uzaklaşır insan ve bu kimseye fayda sağlamaz. Ama ben Pelin’i, Pelin de beni tanımaya başladıkça birbirimiz için doğru insan olduğumuzu hissettik ve bu bizi hızla nikah masasına götürdü. Çok mutluyum” dedi.

Kimseyi çağırmadılar



Barcelona’da evlenen çift, nikâhlarında baş başalardı. Karahan, “Barcelona bizim için çok özel bir yer ve evliliğimiz burada başlasın istedik. Bu şekilde evlendiğimizi öğrenenler önce biraz şaşırdı ama sonra yaşadıklarımızı anlatınca hemen hepsi bize ‘hayalinizi gerçekleştirdiniz’ dedi. Evlenen arkadaşlarımızdan hep duyduğumuz bir cümle vardı: ‘Düğüne dair hiçbir şey hatırlamıyoruz, her şeyi sonra videodan izledik’. Biz böyle olmasını istemedik, şu an her anımız kare kare hafızamızda ve her şeyden çok keyif aldık. Her şey bize özeldi. Hayatıma Erdinç ile birlikte yeni bir başlangıç yaptığım için çok mutlu ve heyecanlıyım” dedi. Karahan’ın gelinliği Aydın Göynü imzasını taşıyor. Çiftin tanışma hikâyeleri, aşkları, nikâhı ile ilgili ayrıntılı röportaj ve Göktuğ Canbaba’nın çektiği fotoğraflar Gelin Dergisi’nin Kasım sayısında yer alacak.