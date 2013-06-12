Aslı Özge 'Hayatboyu' filmiyle Paris'te yarışacak

Yunan asıllı Fransız yönetmen Costa Gavras'ın başkanlığını yaptığı festivalin ünlü konukları arasında bu yıl ünlü yönetmen Roman Polanski ve İranlı yönetmen Asghar Farhadi yer alıyor.

Paris Belediye Başkanı Betrand Delanoe, festivalin tanıtımı dolayısıyla geçen hafta düzenlenen basın toplantısında, İranlı yönetmene, Paris halkına sanatsal açıdan katkılarından dolayı "La Grande Medaille de Vermeil" ödülünü takdim etmişti.

Paris Belediye Başkanı Delanoe, aynı zamanda fahri hemşerilik anlamına gelen bu ödülü, Türkiye'den Ara Güler ve Nuri Bilge Ceylan'a takdim etmişti.

Yarışma bölümünde, dünyanın çeşitli bölgelerinden toplam 9 film bulunuyor. Festival, 9 Temmuz'da sona erecek.