Aslı Nemutlu'nun ölümüne tahta perde mi neden oldu?

T24 - Erzurum'da kayak antremanı yaparken geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybeden Milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun (18), pistte plastik ağ kullanılması gereken yerde tahta perdeye çarparak öldüğü ortaya çıktı. Kayak yapılan bölgede ambulansın olmadığı da iddia edildi.





Erzurum’un Palandöken’den sonra ikinci kayak merkezi olan Konaklı’da dün spor camiasını yasa boğan bir kaza meydana geldi.





Vatan gazetesinin haberine göre; Kayak Milli Takımı sporcusu ve İstanbul Özel Saint Joseph Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Aslı Nemutlu, geçen çarşamba günü 13- 15 Ocak arasında yapılacak Alp Disiplini I. Etap Yarışı için Konaklı’ya gitti. Milli kayakçı dün saat 11.00 sıralarında antrenman yaparken iniş sırasında kayaklarından biri çıktı. Düşerek metrelerce sürüklenen Nemutlu, hızla pist kenarındaki tahta perdelere çarptı. Boynu kırılan genç kayakçı, kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan kalp masajına ve doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı. Hastane önüde toplanan Kayak Federasyonu yetkilileri, arkadaşları ve antrenörleri acı haberle yıkıldı.

Yarışlar iptal edildi



Korkunç kaza sonrasında yarışlar iptal edildi. Başarılı kayakçının ölümünde ihmaller zinciri de gündeme geldi. Tüm dünyada pist kenarlarında sporcu sağlığı düşünülerek plastik ağlar kullanılırken, Nemutlu’nun, Konaklı’da tipi ve savrulan karların pisti kapatmaması için kurulan tahta perdeye çarpmasının ölümüne neden olduğu iddia edildi. Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Konaklı’da kayakçılar antrenman yaparken ambulans bekletilmemesinin de eksiklik olduğu belirtildi. Kaza sonrası istenen ambulans Erzurum’dan geldi ve Aslı Nemutlu ağır yaralı olarak Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.

Cenazesi İstanbul’a getirildi



Baba Metin Nemutlu ve anne Ayşe Nemutlu acı haber üzerine özel uçakla Erzurum’a gitti. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Aslı Nemutlu’nun cenazesi İstanbul’a getirildi. Baba Metin Nemutlu’nun kızının tabutunu taşırken, “Milli kayakçının sonu arkadaşlar. Kayağı çok severdi. Kayakla da gitti. Gencecik gitti” sözleri gözleri yaşarttı. Aslı Nemutlu’nun ölümü üzerine 11’inci sınıf öğrencisi olduğu Sanit Joseph Lisesi de yasa büründü.

3 yaşında kayağa başladı



Güney 2M Dağıtım Pazarlama Şirketi’nin sahibi Metin Nemutlu ile Ayşe Nemutlu çiftinin iki çocuğundan büyüğü olan Aslı, 3 yaşından itibaren kaymaya başladı. İlk yarış deneyimini 2004 yılında ilköğretim okulunun kayak takımında yaşadı. Çocuk 1 kategorisinde Büyük Slalom’da ve Slalom’da İstanbul 1.si oldu. Uludağ’da yapılan 1.Etap yarışlarında Büyük Slalom ve Slalom’da 3. oldu. Palandöken’de yapılan 2. Etap yarışlarında Büyük Slalom’da 1. oldu. Yine Uludağ’da yapılan Türkiye Şampiyonası’na katıldıktan sonra Uluslararası Çocuk Kupası yarışmalarının iptali nedeniyle Milli Takım’a çağrılmadı. Daha sonra yaptığı derecelerle Milli Takım’a girmeye hak kazanan Aslı, Uludağ’da yapılan Uluslararası Çocuk Kupası’nda Türkiye’yi temsil etti. Saint-Joseph’i kazanınca, Fidan Hoca Race Team’le çalışmaya başladı.

‘Kayağı çok severdi, kayakla da gitti’



Acı haberi alan milli kayakçı Aslı Nemutlu’nun anne ve babası hemen özel uçakla Erzurum’a gitti. Baba Metin Nemutlu, kızının Aslı’nın tabutunu taşırken gözyaşları içinde “Kayağı çok severdi, kayakla da gitti” dedi. Anne Ayşe Nemutlu’nun ise sakinleştirici ilaçlarla ayakla durabildiği görüldü.

Öldüren tahta perde



Dünyada kayak pistlerinin kenarına plastik ağlar konulurken Konaklı’da pistin kenarına tahta perde çekilmesi Aslı Nemutlu’nun ölümüne neden oldu.



