ASLI NEMUTLU MEZARI BAŞINDA ANILDI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Erzurum\'da kayak yapark pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak 18 yaşında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, ölümünün 6. Yılında mezarı başında anıldı

Erzurum\'da kayak yapark pist kenarındaki tahta kar perdelere çarparak hayatını kaybeden İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi öğrencisi Milli Kayakçı Aslı Nemutlu, Karacaahmet Mezarlığı\'ndaki kabri başında anıldı.Anma törenine Aslı Nemutlu\'nun ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Aslı\'nın mezarı başında Kur\'an-ı Kerim ve dualar okundu. Arkadaşları ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı.Törende konuşan baba Metin Nemutlu, “6. Senesini doldurduk,Aynı acı o günkü yaşadıklarımız yine yaşıyoruz.Sağolsun arkadaşları sevenleri yalnız bırakmadı. Kızımıza dualar okuduk inşaallah onun ruhuna değsin. Her gün Aslı içimizde ve onun hatıralarını yaşatmaya gayret gösteriyoruz\" dedi..Arkadaşları ve ailesi Aslı\'nın mezarını çiçekler ile donattı. Okunan duaların ardından anmaya gelenlere lokma ikram edildi.

Görüntü Dökümü:

-Mezardan görüntü

-Anmaya gelenlerden görüntü

-Anne Ayşe Nemutlu ve Baba Metin Nemutlu\'nın görüntüsü

-anmaya gelenleri karşılaması

-Kuran okunması ve dua edilmesi

-Baba Metin Nemutlu ile röp

-Ağlayanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



