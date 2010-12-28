Aslı K.: Hâkim bana'dudağından öpebilir miyim' dedi

T24 - Bir duruşmada tanık olan 25 yaşındaki Aslı K., hakimin kendisini makam odasına çağırıp “Kadife gibi tenin var çok tatlısın, seni dudağından bir kez öpebilir miyim?” dediğini iddia etti.



Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen bir duruşmada tanık olan 25 yaşındaki Aslı K., hakimin kendisini makam odasına çağırıp “Kadife gibi tenin var çok tatlısın, seni dudağından bir kez öpebilir miyim?” diyerek sarılmaya çalışmakla suçladı. Genç kız, davacı oldu, 53 yaşındaki hakim Y.E. hakkında cinsel taciz suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz yıl görülen bir hırsızlık davasında tanık olan 25 yaşındaki Aslı K., duruşma hakimi Y.E.’nin makam odasında kendisini taciz ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Taciz iddiası ile ilgili HSYK tarafından başlatılan soruşturmada ifade veren Aslı K., hırsızlıkla suçlanan eski sevgilisi N.S. ile ilgili ifade vermek için duruşmaya geldiğini ve hakim Y.E.’nin sistemlerde sorun olduğunu söylerek kimliğine el koyduğunu ve ertesi gün gelip almasını istediğini anlattı.

Kimliğini almak için hakimin makam odasına gittiğinde Y.E.’nin dosyaya bakmak için kendisini yanına çağırdığını öne süren Aslı K., hakimin kendisini yanağından öptüğünü söyleyerek “Kadife gibi tenin var çok tatlısın, ben çok beğendim, seni dudağından bir kez öpebilir miyim?” dediğini iddia etti.



‘Dudağından öpeyim’

Hakim Y.E., suçlamayı reddetse de tanık olarak dinlenen duruşma savcısı, 3 yıldır birlikte çalıştığı hakimin ilk defa bir kimliğe el koyduğunu gördüğünü söyleyince hakim hakkında iddianame hazırlandı.

Hakimin hırsızlık suçu sanığı olarak yargılanan eski sevgilisini kastederek “Neden bu kadar didişiyorsunuz, ayrıca suçu işlemiş mi bilgisayarı çalmış mı” diyerek dava konusunda sorular sorduğunu anlatan Aslı K., daha sonra hakimin dosyayı göstermek için kendisini yanına çağırdığını öne sürdü. Hakim Y.E.’nin kendisini birden yanağından öptüğünü ve kolunu okşadığını iddia eden genç kız, hakimin “Kadife gibi tenin var çok tatlısın, ben çok beğendim, seni dudağından bir kez öpebilir miyim?” diyerek kendisine sarılmaya çalıştığını ileri sürdü. Hakimin sarılmak için hamle yaptığında karşı koyarak kapıya yöneldiğini anlatan Aslı K., hakim Y.E.’nin “Dava sana bağlı ne kadar yatmasını istersin, ne kadar ceza vereyim söyle bakayım” dediğini kendisinin ise “Adalet ne öngörüyorsa onu verin” diye cevap verdiğini anlattı. Hakim Y.E.’nin “Bana bir şey söyle bu herif çıkarsa seni rahat bırakmaz, zarar verir, senin gibi güzel bir kızın zarar görmesini istemem” dediğini, ve bunun üzerine odadan kaçarak çıktığını iddia etti. Durumu ağlayarak avukatlarına anlattığını söyleyen Aslı K. hakim Y.E.’den şikayetçi olduğunu söyledi.



Savcı tanık oldu

Duruşmada ara karar oluşturduktan sonra nüfus cüzdanının iadesi ile ilgili konuşmalar geçtiğini hatta mübaşire “nüfus cüzdanının aslına ne gerek var fotokopisini alın aslını iade edin” diye söylendiğini belirten savcı M.Ş., “Şimdiye kadar 3 yıllık mahkeme hakimi ile beraberliğimde tanık sıfatı ile ilgili dinlenen kişilerin nüfus cüzdanının alı konulduğunu hatırlamıyorum. Sadece UYAP ortamında karşılaştırılmak üzere nüfus cüzdanı alınır ve iade edilir” diye ifade verdi.

Aslı K. bir hırsızlık davası için gittiği Bakırköy Adliyesi’nde hakimin önce nüfus kağıdını alıkoyduğunu, bunun gerekçesini sonradan anladığını söylüyor. Hakimin taciz amacıyla nüfusunu tuttuğunu ve kendisini makamına çağırdığını söyledi.



Hakim: ‘By-pass’lıyım böyle heyecanlara dayanamam

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Hakim Y.E. ise bir avukat bürosundan bilgisayar çalınması davasında A.K.’nin tanık olarak dinlendiğini ve UYAP’ta sorun olması nedeniyle kimliğine el konulmuş olabileceğini söyledi. Mübaşirin kimliği alıp katibe verdiğini ve UYAP üzerinde kaydının çıkarılmasından sonra iade edildiğini öne süren Y.E., iddia edildiği gibi kimliğinin alıkonulup ertesi gün gelip almasının söylenmediğini ve olayın iftira olduğunu öne sürdü. Hakim Y.E., kalp hastası olduğunu için by-pass olduğunu ve sürekli ilaç kullandığı için böyle heyecanlara dayanamayacağını söyledi. Hakim Y.E., ayrıca hırsızlık suçundan tutuklu olan sanığın duruşmada neden tahliye istemediğini de anlayamadığını söyledi.

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı hakim Y.E. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 4.5 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianameyi inceleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi hakim Y.E.’nin yargılanabilmesi için son soruşturma izni verdi. Dosya ardından yargılama için Yargıtay’a gönderildi.





