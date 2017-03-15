Aslı Erdoğan'ın yurt dışı yasağının kaldırılması talebine ret

Kapatılan Özgür Gündem'in yazar ve yöneticilerine açılan davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan yazar Aslı Erdoğan, yurt dışında layık görüldüğü ödülleri almak için hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının geçici de olsa kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Erdoğan'ın talebini yargılamanın geçirdiği safahatı gerekçe göstererek reddetti.

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin, aralarında yazar Aslı Erdoğan ile dilbilimci-yazar Necmiye Alpay'ın bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davanın 4. celsesi görüldü. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay, Eren Keskin ile tutuklu sanık İnan Kızılkaya hazır bulundu. Diğer tutuklu sanık Kemal Sancılı ise bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar Bilir Kaya, Ragıp Zarakolu, Filiz Koçali, Bilge Aykut'u da avukatları temsil etti.

İnan Kızılkaya hakkındaki 30 dosya birleşti

Mahkeme başkanı duruşmaya gelen evrakları okudu. Tutuklu sanık İnan Kızılkaya'nın Özgür Gündem Gazetesi'ndeki yazı ve haberlerden dolayı hakkında açılan 30 dosyanın bu dava dosyasıyla birleştirildiğini açıkladı.

Aslı Erdoğan yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti

Duruşmada söz alan yazar Aslı Erdoğan, hakkında konulan yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Erdoğan, "Yurt dışı yasağının hiç olmazsa geçici olarak kaldırılmasını talep ediyorum zira yurt dışında ödül törenlerim var" dedi. Erdoğan'ın avukatı Erdal Doğan da, müvekilinin yazar olması nedeniyle yurt dışında bazı ödüllere layık görüldüğünü ifade ederek, 1 Nisan, 9 Mayıs ve 9 Haziran tarihlerinde 3 ayrı yerden alacığı ödüller nedeniyle Aslı Erdoğan hakkındaki yurt dışı yasağının kaldırılmasını talep etti. Avukat Doğan, ödüllere ilişkin belgeleri de mahkemeye sundu.

Duruşma savcısı Murat Yıldırım da, Aslı Erdoğan'ın mahkemeye sunulan belgeler doğrultusunda, belirli bir güvence miktarı yaratılacak şekilde yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti. Savcı Yıldırım, Eren Keskin'in de yaptığı avukatlık mesleğinin dikkate alınarak hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması yönünde görüş bildirdi. Diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme talepleri reddetti

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; Aslı Erdoğan, Necmiye Alpay ile Eren Keskin hakkındaki talepleri yargılamanın geçirdiği safahatı dikkate alarak reddettiğini açıkladı. Tutuklu sanıklar, İnan Kızılkaya ile Kemal Sancılı'nın ise tahliye taleplerinin reddedilmesine karar verdi.