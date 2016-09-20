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Gündem

Aslı Erdoğan’ın tutukluluğuna itiraz bir kez daha reddedildi!

Gerekçe olarak “delil durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı” iddiası gösterildi

20 Eylül 2016 21:01

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin tutuklu Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan’ın tutukluluğuna dair avukatları tarafından yapılan itiraz, İstanbul 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği’nce reddedildi.

Mahkeme’nin verdiği ret kararının gerekçesinde, Erdoğan’a yöneltilen “devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” ile “örgüt üyeliği” suçlamaları, “somut delillerin bulunmadığı” ve “delil durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı” iddiasıyla reddedildi.

“Adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır” denilen gerekçede, Erdoğan’ın tutukluluk halinin devamına karar verildiği ifade edildi.

Aslı Erdoğan için daha önce itiraz İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılmış ancak bu itiraz da reddedilmişti.

Avukatlar 7 gün içerisinde 4. Sulh Ceza Hakimliği’ne yeniden itiraz dilekçesi verebilir.

 

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