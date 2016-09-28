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Aslı Erdoğan’ın avukatı: Onu tutuklayanlar ‘geleceğin 50 yazarı’ arasında olduğunu bilmiyorlar!

"Barış yanlısı bir yazarı tutuklarsanız, dünyadaki algınız değişir"

28 Eylül 2016 01:20

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazar Aslı Erdoğan’ın avukatı Erdal Doğan, “Hükümet, bazen uluslararası alanda yaptıkları iyi şeylerin anlaşılmadığından yakınıyor. 3 milyon Suriyeli sığınmacıyı kabul eder ve gereğini yaparsanız, övgü alırsınız. Ama dünya çapında bir yazarınızı -ki o yazar barış yanlısı ve şiddet karşıtlığı da tanınıyor - hukuk, akıl ve mantık dışı suçlamalarla tutuklarsanız,
dünyadaki algınız maalesef değişir” dedi. Doğan, “Onu tutuklayanlar ‘geleceğin 50 yazarı’ arasında olduğunu bilmiyorlar” diye konuştu.

Avukat Erdal DoğanHürriyet’ten Ayşe Arman’a konuşan Doğan’ın açıklamaları şöyle: 

Aslı Erdoğan’ın özgürlüğüne düşkün, aykırı, başına buyruk, narin ve yalnız kişiliğinin neresi terör örgütü üyesi ve destekçisi suçlamalarına uygun?

Hiçbir yeri! Eğer o bu suçlamalara maruz kalıyorsa, hiç kimse kurtulamayacak demektir.

Onu suçlayanlar, Lire dergisinin “Geleceğin 50 yazarı” arasında sayılan biri olduğunu biliyorlar mı?

Bence bilmiyorlar. Oysa 5 dakika Google taraması yapsalar, Aslı’nın tüm yaşamı ortaya çıkıyor. Hükümet, bazen uluslararası alanda yaptıkları iyi şeylerin anlaşılmadığından yakınıyor. 3 milyon Suriyeli sığınmacıyı kabul eder ve gereğini yaparsanız, övgü alırsınız. Ama dünya çapında bir yazarınızı -ki o yazar barış yanlısı ve şiddet karşıtlığı da tanınıyor - hukuk, akıl ve mantık dışı suçlamalarla tutuklarsanız, dünyadaki algınız maalesef değişir!

Peki yazılarında hükümetin Güneydoğu politikalarını eleştirmesi, terörist sayılması için yeterli?

Türkiye, üç-beş yıllık bir muz cumhuriyeti değil! Hukuki içtihatlarını, evrensel hukukla oluşturmuş ve o dünyanın bir parçası. Siyasal iktidarın hoşuna gitmeyecek politikaları eleştirmek, tartışmasız biçimde düşünce ve ifade özgürlüğü hukukun koruması altındadır, öyle olmalıdır. Bu yüzden hiç kimse terörist sayılamaz.

Söyleşinin tamamına ulaşmak için tıklayın.

 

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