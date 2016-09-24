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Aslı Erdoğan’dan mektup var: Hiç mi utanç duymuyorlar?

“İnsan hayatıyla böylesine oynamak…”

24 Eylül 2016 00:09

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan, cezaevinden bir mektup gönderdi. Erdoğan, mektubunda “Yanlışlıkla tutuklananlardan biri olarak, bize bunu reva görenlerin hiç mi utanç duymadığını düşünüyorum, çözemiyorum” dedi. Tutuklu kardeşler Ahmet ve Mehmet Altan için de “İnsan hayatıyla böylesine oynamak… Çok ağır bir suç ve bu suç “hukuk kisvesi” altında işleniyor” dedi.

Erdoğan’ın mektubunda yazdıkları şöyle:

Duvarları biraz olsun katlanır kılan, sizin oradan, dışarıdan gelen, her türlü engele karşın bize ulaşan sesiniz… Bu sese ne denli gereksinim duyduğumuzu -bütün maphuslar adına- ifade edebilmem çok zor. Herkese çok çok selamlar, sevgiler, sonsuz teşekkürler. 

Not: “Yanlışlıkla” tutuklananlardan biri olarak, bize bunu reva görenlerin hiç mi utanç duymadığını düşünüyorum, çözemiyorum. Ahmet ve Mehmet Altan’a cesaret ve güç dilerim. Dün gece ikisini de uzun uzun düşündüm. Bir kardeş cezaevinde tecritte, diğer nezarette… Bizlerden elininde kaleminden başka bir şey olmayanlardan, nefret mi ediyorlar, korku mu duyuyorlar, bunu da çözemiyorum. İnsan hayatıyla böylesine oynamak… Çok ağır bir suç ve bu suç “hukuk kisvesi” altında işleniyor.

 

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