

Özgür Gündem gazetesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve "silahlı terör örgütü üyeliğinden" tutuklanan KaraKarga dergisi yazarı ve Özgür Gündem Gazetesi’nin Yayın Danışma Kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan'a Almanya'dan destek geldi.

Köln merkezli Kültür Forumu ve ünlü Alman gazeteci-yazar Günter Wallraff, çok sayıda Avrupalı kültür kuruluşu ve yazarla birlikte bir açık mektup yazarak Aslı Erdoğan'ın serbest bırakılmasını talep etti. Mektupta, "Aslı Erdoğan’ı geri istiyoruz. Graz’da, Viyana’da, Genevre’de, Zürih’te, Almanya’nın ve dünyanın her yerinde onun özgür bir kişi olarak gezebileceği, okunabileceği ve konuşabileceği koşullarda geri istiyoruz. Bizler Aslı Erdoğan’ın yazdıklarını okumak, söylediklerini bilmek istiyoruz” ifadeleri yer aldı. Mektupta, yazar için başlatılan "Yazı Nöbeti" ile de dayanışma içinde olunduğu belirtildi.

Sosyal medyada tepkiler büyüyor

Yazar Aslı Erdoğan'ın tutuklanmasının ardından sosyal medyada #AslıErdoğanYalnızDeğildir kampanyası başlatılmıştı. Ayrıca yazar ve sanatçılar da düzenledikleri dayanışma kampanyası kapsamında "Aslı Erdoğan içerdeyse hiç birimiz dışarıda değiliz" dövizlerini sosyal medyada paylaşarak yazarın serbest bırakılması çağrısını yineliyor.

Koğuşa geçti

Yazarın tek kişilik hücrede tutulması büyük tepki çekmişti. Uluslararası Yazarlar Derneği PEN'in Almanya şubesi yazarın sağlık durumundan ötürü kaygılı olduklarını açıklamıştı. PEN'in internet sayfasında yer alan bildiride, "Uluslararası PEN Aslı Erdoğan'ın tutukluluk koşullarını kabul edilemez bulmakta ve Türk mercilerini derhal koşulları iyileştirmeye, ilaçlarına erişim hakkını sağlamaya, azami derecede aciliyete sahip olan doktorları ile irtibata geçmesini olanaklı kılmaya çağırmaktadır" ifadeleri yer aldı. Bildiride, Erdoğan'ın şeker ve akciğer rahatsızlıklarından muzdarip olduğu, 5 gün boyunca kendisine ilaç ve yeterli miktarda su verilmediği belirtildi.

CHP Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal, 11 günden bu yana tutuklu bulunan yazar Aslı Erdoğan’ın Bakırköy Cezaevi’nde tutulduğu tek kişilik odadan alınarak koğuşa çıkartıldığını söyledi.

Uluslararası tanınan ve kitapları yabancı dillere çevrilen yazar Aslı Erdoğan 1997'de Deutsche Welle'in düzenlediği yarışmada “Tahta Kuşlar” öyküsüyle birincilik ödülünü de kazanmıştı.