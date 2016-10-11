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Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'dan 10 Ekim mesajı

Tutuklu yazarlar barış ve mücadele mesajı verdi

11 Ekim 2016 01:28

Tutuklu yazarlar Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay 10 Ekim Ankara Gar Katiamında yaşamını yitirenleri anarak barış ve mücadele mesajı verdi.

Bakırköy Cezaevi'nde yatan yazar Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay, 10 Ekim Katliamında yaşamını yitirenleri andı.

Avukatları Erdal Doğan aracılığıyla yollanan mesaj, cezaevi önünde destek gösterisi yapan gruba da iletildi.

Destek eylemine Haziran Hareketi, CHP İl İnsan Hakları Komisyonu, CHP Şişli ilçe yöneticileri, HDP Büyükçekmece temsilcileri ile yazarlar Orhan Koçak ve Süha Oğuzertem de katıldı.

Alpay ve Erdoğan mesajları şöyle:

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