T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a '302'den tahliye, 'örgüt üyeliği'nden tutukluluğa devam kararı!

"Hukuki cinayet dediğimiz bu sürece yeni bir cinayet daha eklenmiş"

23 Kasım 2016 19:21

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulunda olan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay için devletin birliğini bozma suçundan tahliye, örgüt üyeliği suçundansa tutukluluğun devamına karar verildi.

"Hukuki cinayet"

Kararın ardından Aslı Erdoğan'ın avukatı Erdal Doğan, "Hukuki cinayet dediğimiz bu sürece yeni bir cinayet daha eklenmiş. Soruşturmanın kendisi hukuki cinayet silsilesiydi. Tutuklama gerekçesi olan tüm suçlamalardan tahliye verilmeliydi" diye konuştu. 

Özgür Gündem Yazı İşleri Müdür İnan Kızılkaya ile Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Aslı Erdoğan kimdir?

Necmiye Alpay kimdir?

İddianame hazır

Savcı Umut Tepe'nin hazırladığı iddianameye göre, Alpay ve Erdoğan, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK)  “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” başlıklı 302/1, “ “Silahlı örgüt” başlıklı 314/2,” Suç işleme amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220/1,2,8,  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) örgüt propagandasını düzenleyen maddelerinden yargılanıyor.

Ne olmuştu?

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin Özgür Gündem gazetesini kapatma kararı sonrası gazetenin yayın danışma kurulu üyeleri Aslı Erdoğan 19 Ağustos’ta, Necmiye Alpay 31 Ağustos’ta “örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanmıştı. 

Alpay ve Erdoğan’ın tutuklanması dünya çapında yankı bulmuş, özgür kalmaları için başlatılan imza kampanyalarına dünyadan gazetecilik örgütleri ve ünlü isimler de destek vermişti. 

 

ETİKETLER

aslı erdoğannecmiye alpaytahliyekararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24