Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'a '302'den tahliye, 'örgüt üyeliği'nden tutukluluğa devam kararı!

Kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulunda olan yazar Aslı Erdoğan ve dilbilimci Necmiye Alpay için devletin birliğini bozma suçundan tahliye, örgüt üyeliği suçundansa tutukluluğun devamına karar verildi.

"Hukuki cinayet"

Kararın ardından Aslı Erdoğan'ın avukatı Erdal Doğan, "Hukuki cinayet dediğimiz bu sürece yeni bir cinayet daha eklenmiş. Soruşturmanın kendisi hukuki cinayet silsilesiydi. Tutuklama gerekçesi olan tüm suçlamalardan tahliye verilmeliydi" diye konuştu.

Özgür Gündem Yazı İşleri Müdür İnan Kızılkaya ile Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Aslı Erdoğan kimdir?

Necmiye Alpay kimdir?

İddianame hazır

Savcı Umut Tepe'nin hazırladığı iddianameye göre, Alpay ve Erdoğan, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” başlıklı 302/1, “ “Silahlı örgüt” başlıklı 314/2,” Suç işleme amacıyla örgüt kurma” başlıklı 220/1,2,8, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) örgüt propagandasını düzenleyen maddelerinden yargılanıyor.

Ne olmuştu?

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin Özgür Gündem gazetesini kapatma kararı sonrası gazetenin yayın danışma kurulu üyeleri Aslı Erdoğan 19 Ağustos’ta, Necmiye Alpay 31 Ağustos’ta “örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Alpay ve Erdoğan’ın tutuklanması dünya çapında yankı bulmuş, özgür kalmaları için başlatılan imza kampanyalarına dünyadan gazetecilik örgütleri ve ünlü isimler de destek vermişti.