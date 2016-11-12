"Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay hakkındaki iddianameden sonra hukuk fakültesi hocaları cübbelerini yaksınlar"

Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, 675 sayılı KHK ile kapatılan, aralarında Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay'ın da bulunduğu Özgür Gündem Gazetesi’nin 9 yöneticisi ve yazarı hakkındaki iddianameyi eleştirdi. "Memleketin hukuk fakültelerinde ders veren hocalar, bu iddianameden sonra bence toplanıp cübbelerini yaksınlar" diyen Yılmaz, "Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay’ın bu örgüte üye olduklarına ilişkin somut kanıtlarınız nedir? Yok, çünkü olsaydı zaten dosyanızda suç kanıtı olarak Aslı’nın 4 adet köşe yazısı değil, bunlar olurdu" ifadesini kullandı. "Böyle iddianamelerle ağırlaştırılmış müebbet hapis artı 17 yıl hapis cezası isteniyorsa, artık hukuktan söz edilemez" diyen Yılmaz, "Hukukun olmadığı yerde hukuk fakültelerine de ne gerek var? Hukuk fakültelerini kapatıp imam hatip yapın" görüşünü dile getirdi.

Yılmaz'ın Hürriyet'te "Bu uzlaşmadan demokrasi çıkmaz" başlığıyla yayımlanan (12 Kasım 2016) yazısınıdan bazı bölümler şöyle:

Hukuk fakültelerini kapatıp imam hatip yapın

- Memleketin hukuk fakültelerinde ders veren hocalar, bu iddianameden sonra bence toplanıp cübbelerini yaksınlar.

Hatta isterlerse yazdıkları kitapları da.

Çünkü artık ne onlara ihtiyaç var ne de yazdıkları kitaplara.

Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay hakkında “devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Bu da kesmiyor: Silahlı örgüte üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarıyla da 6.5 yıldan 17.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Meğerse Aslı Erdoğan, “romancı anlayışı içinde kaleme aldığı köşe yazılarıyla terör örgütü mensuplarını sivil vatandaşlar olarak göstermiş”.

Necmiye Alpay ile birlikte terör örgütünün sözcüsü olan gazetede bilerek yayın kurulu üyeliği yapması da örgüt adına hareket ettiklerini gösteriyormuş.

Sayın savcılara hatırlatmak isterim ki bir ağır ceza yargılaması için iddianame yazmışsınız.

Böyle bir yargılama için yazdığınız iddianame, sizin hayallerinizde yarattığınız kanıtlarla suçlamada bulunmamalıdır.

Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay’ın bu örgüte üye olduklarına ilişkin somut kanıtlarınız nedir?

Yok, çünkü olsaydı zaten dosyanızda suç kanıtı olarak Aslı’nın 4 adet köşe yazısı değil, bunlar olurdu.

Ortaya çıkıyor ki bu ülke, ağır bir baskı rejimi tehlikesi altında ve bu tehlikeyi yaratan şey artık bağımsız bir adalet kurumunun var olmayışı.

Muktedirler cezalandırılmasını istediklerini böyle hapse tıktırabilirler, böyle uyduruk suç delilleri ile ömür boyu hapse de mahkûm edebilirler.

Tıpkı daha önce Fetullahçıların, Balyoz ve Ergenekon davalarında yapmak istedikleri gibi.

Tıpkı 12 Eylül darbecilerinin küçük çocukların yaşını büyüttürüp idama mahkûm ettirerek astırdıkları gibi.

Tıpkı 12 Mart darbe hukukunun astığı, yıllarca hapiste tuttuğu yurtseverler gibi.

Tıpkı 27 Mayıs darbe hukukunun seçilmiş siyasetçileri astırdığı gibi!

Aralarında fark yoktur.

Böyle iddianamelerle ağırlaştırılmış müebbet hapis artı 17 yıl hapis cezası isteniyorsa, artık hukuktan söz edilemez.

Hukukun olmadığı yerde hukuk fakültelerine de ne gerek var?

Yazının tamamı için tıklayın