Aslı Erdoğan için 'Özgürlük Nöbeti'ne katılan Hasan Cemal: Sözcükleri tutuklayamazlar!

T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Kurulu üyesi edebiyatçı yazar Aslı Erdoğan, Özgür Gündem Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya ve Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya’nın başlatılan 'Özgürlük Nöbeti'ne katıldı. Hasan Cemal, "Bir yazar olarak Aslı'nın yanındayım. Aslı'yı özgürlüğünden yoksun bıraksalar da sözcüklerini tutuklayamazlar" dedi.

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde tutulan 'Özgürlük Nöbeti'ne bugün T24 yazarı ve P24 Bağımsız Gazetecilik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Cemal,Kongreye Jinen Azad (KJA), CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri, Türkiye Yazarlar Sendikası, Yeşiller ve Sol Gelecek, CHP'li Devrimci Demokratlar, İstanbul Türk Tabipler Birliği Başkanı Selçuk Erez, Evrensel yazarı Ender İmrek, Yazar Birgül Oğuz, TUAD üyeleri katıldı.

"Aslı Erdoğan yalnız değildir!"

'Özgürlük Nöbeti'nde konuşan Hasan Cemal, "Bir yazar olarak Aslı'nın yanındayım. Aslı'yı özgürlüğünden yoksun bıraksalar da sözcüklerini tutuklayamazlar" dedi. "Bu dünya despotlara kalmayacak, despotlar sözcükleri özgürlüğünden edemeyecektir" diyen Hasan Cemal, "Aslı nerede olursa olsun özgürlüğü savunuru, despotları yener, güzel bir dünya kurar. Aslı Erdoğan yalnız değildir" ifadesini kullandı.

“Aslı dışarı çıkana kadar hiçbirimiz özgür değiliz”

Türkiye Yazarlar Sendikası adına ise Hakkı Zariç konuştu. Zariç, “Daha önce burada yine nöbete gelmiştik, Barış için Akamedisyenler, Şebnem Korur Fincancı için. Şimdi de Aslı Erdoğan, Bu nöbetlerimiz bir süre daha devam edecek. Dilerim, Aslı hemen özgürlüğüne kavuşur ve biz de burada edebiyattan konuşuruz. Ben de cezaevindeydim ve onu okurdum. O’nun için nöbet tutacağımı düşünmezdim. Biz yönetim ve üyelerimiz olarak onlar birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Aslı dışarı çıkana kadar hiçbirimiz özgür değiliz” dedi.

“Kendisi içerde olsa bile düşünceleri burada”

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, cezaevinden Aslı Erdoğan’ı ziyaret ettiğini söyledi. Tanrıkulu, “Aslı Erdoğan sevgisini ve umudunu yitirmiş değil. Türkiye’de ve dünyada savaş isteyenler düşünceye ve barışseverlere karşı olmuşlardır. Kendisi içerde olsa bile düşünceleri edebiyatı burada. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yankılanıyor. Onunla birlikte bütün dünya Türkiye'de düşüncenin nasıl baskı altında olduğunu görüyor. Türkiye’yi bu savaş girdabından kurtarın. Yurttaşlarımızı adliye cezaevi cenaze üçgeninde dolaştırmaktan vazgeçin. Barış için daha fazla dayanışma içinde olalım bize düşen görev budur” diye konuştu.

“Aslı Erdoğan'ı yedirtmeyiz”

İstanbul Tabip Odası Başkanı Selçuk Erez de şöyle konuştu: “Memleket yanıyor. İç savaş yetmiyor gibi bir de dış savaşı körüklüyorlar. Yangın giderek büyüyor. Biz Aslı gibi demorkasi ve özgürlük için mücadele edenlerin yanında olacağız. Kendi söylemleri gibi Biz milletiz Aslı’yı sana da, darbecilerede yedirmeyiz."

“Fırtınalı dönemler büyük birikimler sağlar”

Evrensel yazarı Ender İmrek, “Böyle fırtınaları dönemler gazeteciler ve yazarlar için büyük bir birikim sağlar. Bu fırtına karşısında aydınlar, yazarlar, gazeteciler bundan daha da güçlü çıkacak. Onların yüreği bu olan bitenler karşısında çok daha güzel ürünler ortaya çıkaracaktır. Bu olanlar Aslı Erdoğan’ın kalemini daha çok keskinleştirecektir” dedi.

“Aslı Erdoğan'ın duvarın arkasında olması saçma”

Yazar Birgül Oğuz, “Aslı Erdoğan’ın şu duvarın arkasında olması saçma bile değil. Son zamanlarda sık sık böyle şeylerle karşılaştığımız için devleti tebrik ediyorum. Dışarı ve içeri de olanlar bu mekânı bir imkana dönüştürecek diye düşünüyorum” dedi.

“Özgür yazabilen her kadının yanındayız”

KJA İstanbul Koordinasyon’dan Şafak Özhanlı da, “ Aslı Erdoğan’ın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Erdoğan gibi yazabilen özgür olabilen her kadının yanındayız. Bugün bu iktidara biat etmedikleri için bu güzel insanlar zindanlarda. Bizler Aslı Erdoğan gibi düşünen tüm kadınların serbest bırakılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Toplumsal vicdanı yeniden yükseltmeliyiz”

CHP'li Devrimci Demokratlar adına Necdet Saraç konuştu. Saraç, "Aslı Erdoğan Türkiye’nin aydınlık yüzüdür. Toplumsal vicdanı yeniden yükseltmeliyiz. Bunun için daha çok bu haksızlığa sesimizi çıkarmalıyız.Bu topraklar artık bu makus talihi değiştirmeli. Dünde susturulanlar, susturulmak istenenler aydınlar, yazarlardı. Bugünde hala bu gelenek devam ediyor. Bu geleneği birlikte bozmalıyız" dedi.

“Buradayız, yazıyoruz, susmuyoruz”

Yeşiller ve Sol Gelecek Eş sözcüsü Eylem Tunceli ise, "Aslı Erdoğan da Her edebiyatçı gibi yeryüzüdür tutuklanamaz. Fakat bu coğrafyada tutuklanmıştır. Aslı Erdoğan özgürlüğüne kavuşana kadar bu nöbete devam edeceğiz. Ne özgür gündem susacak ne de herhangi bir basın emekçisi tutsak kalacak. Buradayız, yazıyoruz, susmuyoruz" diye konuştu.