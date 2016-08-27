Annesi, Aslı Erdoğan'ı anlattı: O bir barış rüzgârı, özgürlük şarkısıdır

Annesi Mine Aydoslu, kapatılan Özgür Gündem gazetesindeki yazıları gerekçe gösterilerek tutuklanan yazar kızı Aslı Erdoğan ile 11 günün ardından cezaevide görüştü. Görüşme camın arkasından telefon ile gerçekleştiğini belirten Aydoslu, "Ellerimizi cama dayayıp, öpücük göndererek bir yerde temas etmiş olduk. Dokunamamanın acısı vardı" dedi. "Şiddet hem hayatında, hem satırlarında kesinlikle yoktur. O bir barış rüzgarı, özgürlük şarkısıdır" diyen anne Aydoslu, kızının tutuklanmasıyla ilgili olarak da "Böyle bir yazarın şiddet ile suçlanmasını yanlış ve imkansız geliyor" ifadelerini kullandı. Bir hafta boyunca tek kişilik hücrede kalan, Özgür Gündem gazetesinin Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan önceki gün koğuşa alındı. Kendisene gelen destek telefonlarından ve mesajlarından bahseden anne Aydoslu, "Yine özgürlük şarkısı söyleyip barış rüzgarı olacak. Aslı’m yalnız değildir. Arkasında Türkiye var" dedi.

Mine Aydoslu'nun Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'a verdiği söyleşinin ilgili bölümü şöyle:

- 11 gün sonra kızınızı cezaevinde görünce neler hissettiniz?

Kızımı iyi görünce bende çok iyi oldum. Kapalı görüştü. Camın arkasından telefon ile görüşebildik. Ellerimizi cama dayayıp, öpücük göndererek bir yerde temas etmiş olduk. Dokunamamanın acısı vardı.

- Aslı Hanımı nasıl gördünüz, morali nasıldı?

Kızımı biraz zayıflamış gördüm ama morali iyiydi. Yine cesurdu, yine dikti. Bazı sağlık sorunları olduğu için yemek yiyemiyordu. Pankreas enziminin yetersiz olması nedeniyle bağırsaklarından sorun yaşamakta. Aslı vejetaryen olduğu için herşeyi yiyemiyor. Hayvanları çok sevdiği için hayvanlara zarar veren hiçbir şeyi yemiyor. Sonuç olarak morali son derece iyiydi. O kadar süre yalnızlıktan sonra insanların içinde olmak iyi gelmişti.

- Ne kadar süre görüştünüz ve neler konuştunuz?

45 dakika görüşebildik. Telefonda bana bazı ihtiyaçları olduğunu söyledi. (Ayakkabı, havlu, hırka) Bugün onları temin edip göndermek niyetindeyim. Beni çok özlediğini ve sevdiğini söyledi. Biliyorsunuz Aslı benim tek kızım. Verilen sürede çok şey konuşsak dahi hiçbir saat dilimi anne ile evladına yetmez.

- Bir anne için evladı ile sınırlı dakikalar ile görüşebilmesi nasıl bir duygu?

Hoş değil tabiki... Konuşacak çok şey vardı. Konuşma birden kesiliyor. O kadar gün geçmişti. Cam olmasaydı aramızda, açık görüş olsaydı daha iyi olurdu. Açık görüşte insan kendini daha iyi hissediyor.

- Tutuksuz yargılama için başvuruda bulundunuz. Bunla ilgili neler söylemek istersiniz.

Tek temennim kızımın bir an önce serbest bırakılması. Aslı çok masum, hep barış isteyen biridir. Şiddet hem hayatında, hem satırlarında kesinlikle yoktur. O bir barış rüzgarı, özgürlük şarkısıdır. Böyle bir yazarın şiddet ile suçlanmasını yanlış ve imkansız geliyor.

- Destek mesajları, telefonları aldınız mı?

Çok fazla mesaj ve telefon aldım. Çok değerli yazarlar aradı. Kızımı tanıyan tanımayan herkes arayıp sözleri ile destek oldu. Özgürlük Nöbeti var. Bu destekler beni çok mutlu etti. Gururlandım. Yalnız olmamak güven verici. Kendiside bu destekleri biliyor. Herkese çok teşekkür ediyor. Aslı demir kapıların, yüksek duvarların ardından çıkacak. Yine özgürlük şarkısı söyleyip barış rüzgarı olacak. Aslı’m yalnız değildir. Arkasında Türkiye var.

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