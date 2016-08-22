Aslı Erdoğan için 'özgürlük nöbeti' başlıyor

Yazar Aslı Erdoğan için Pazartesi günü Bakırköy Cezaevi önünde ‘özgürlük nöbeti’ başlıyor.

Özgür Gündem Gazetesi'nin Yayın Danışma Kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan için Pazartesi günü Bakırköy Cezaevi önünde ‘özgürlük nöbeti’ başlıyor. Nöbet 16.00-18.00 saatleri arasında devam edecek.

Özgürlük nöbetine Barış İçin kadın Girişimi, Barış Bloku, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Barış İçin Akademisyenler ve yazarlar destek veriyor.

Ne olmuştu?

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi 16 Ağustos'ta Özgür Gündem Gazetesi'ni "örgüt propagandası" suçlamasıyla kapattı.

Gazetenin kapatılmasından kısa süre sonra Özel Harekât Polisi, gazetenin Beyoğlu'ndaki binasına baskın yaptı. Bazı çalışanları kimlik kontrolü sonrası bırakan polis, 22 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında gazete editörleri, genel yayın yönetmeni, ayrıca gazeteye röportaj için gitmiş olan İMC TV muhabirleri de vardı. Gözaltına alınan 22 kişi serbest bırakılırken Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya ile Yazıişleri Müdürü İnan Kızılkaya gözaltı süreleri 25 Ağusto'a uzatıldı.

Baskına tepkiler sürerken, gazetenin eski genel yayın yönetmeni ve yazarı olan Eren Keskin, yazarları Ragıp Zarakolu ve Filiz Koçali, gazetenin Yayın Danışma Kurulu Üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan, gazetenin İmtiyaz Sahibi Kemal Sancılı'nın evlerine de polis baskın yaptı.

Aslı Erdoğan 19 Ağustos günü tutuklandı.