Aslı Erdoğan: Bu ülke son vicdanını da yitiriyor ama bizler de hala varız, buradayız ve yazıyoruz!

Geçici olarak kapatılan Özgür Gündem’in tutuklu yayın danışma kurulu üyesi ve yazarı Aslı Erdoğan, kaldığı cezaevinden gönderdiği mesajında, “Benim yazılarımda sadece düşünce özgürlüğü değil, ‘yargılanan vicdan oldu. Bu ülke son vicdanını da yitiriyor ama bizler de hala varız buradayız, yazıyoruz.” dedi.

Sorgusunda ‘örgüt propagandası yapmak’, ‘örgüt üyeliği’ ve ‘halkı kışkırtmak’ suçlamaları yöneltilen Erdoğan, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

Avukatları Özcan Kılıç ve Sercan Korkmaz ile görüşen Erdoğan’ın, tek kişilik müşahede odasında tutulduğu, pazartesi gününe dek kantin kapalı olduğu için ihtiyaçlarını karşılayamadığı öğrenildi.

"Özgür Gündem yazılarımı bir barış köprüsü olarak gördüm"

Aslı Erdoğan, avukatları aracılığıyla bir mesaj gönderdi: “Moralim iyi. Neden burada olduğumu biliyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum. Benim yazılarımda sadece düşünce özgürlüğü değil, yargılanan vicdan oldu. Önyargılarıyla hapsedilen ‘vicdandır.’ Edebiyat, insana bu vicdanı kurabilmek için vardır. 18 yıldır tutarlı bir biçimde şiddet karşıtlığını savundum ve Özgür Gündem yazılarımı bir barış köprüsü olarak gördüm.”

“Basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü hala uzak bir kavram”

Mesajının devamında Erdoğan şunları söyledi:

“Sevgili arkadaşlar, bunca yıldır, on yıldır yaşadıklarını azıcık ben de tattım. Basın özgürlüğü, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar ‘bizler’ için sanırım hala çok uzak bir hayal. Umarım sizlerden birazcık cesur ve sağlam durmayı öğrebilmişimdir.”

“Günlerdir benimle birlikte karakol, adliye, cezaevi kapılarında bekleye, çile çeken, bütün dostlara, arkadaşlarıma teşekkür ederim. Minnet bir yazar için bile ifade etmesi zor bir his ama hayatımda ilk kez yalnız olmadığını anladım. Hepimizi cezaevine tıkmaya çalışıyorlar. Bu ülke son vicdanını da yitiriyor ama bizler de hala varız buradayız, yazıyoruz.”