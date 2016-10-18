Aslı Erdoğan için Özgürlük Nöbeti 16. gününde

Bakırköy Kadın Hapishanesi önünde Özgür Gündem gazetesinin tutuklanan Yazı İşleri Müdürü İnan Kızılkaya, Genel Yayın Yönetmeni Zana Bilir, Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Necmiye Alpay için yapılan “Özgürlük nöbeti” 16. gününde devam ediyor.

Nöbete CHP İstanbul ikincini Bölge Milletvekilleri Selina Doğan, Gülay Yedekçi, Haziran Hareketi Bakırköy Meclisi, Cumartesi Anneleri, Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu Başkanı Abdulhakim Daş ve Halk TV çalışanları katıldı.

İlk olarak konuşan Halk TV program sunucusu Cüneyt Akman, darbe ve OHAL ile birlikte gazete ve televizyonlara yönelik uygulamaların 12 Eylül darbesini aratmayan uygulamalar olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Necmiye Alpay, Aslı Erdoğan ve tüm düşünce suçlularının hapiste olmasının baskıcı siyasetin bir uzantısı olduğunu söyledi. Doğan, “Biz şiddet içermeyen her türlü hak arama mücadelesinin yanında olacağız” dedi.

Doğu ve Güneydoğu Dernekleri Platformu Başkanı Abdulhakim Daş, “Türkiye’nin demokratikleşmesi için mücadele eden yazarlar, gazeteciler tutuklandığını” belirterek, “Türkiye’nin demokratikleşme sürecine girmesi için sivil toplum kuruluşları olarak elimizin taşın altına koymamız gerektiğinin bilincindeyiz” ifadelerini kullandı.